Legia lubi krajowy puchar

Środa, 29 października 2025 r. 17:37 Woytek, źródło: Legionisci.com

Puchar Polski do ulubione rozgrywki Legii Warszawa. Stołeczny klub aż 21 razy w historii sięgał po to trofeum. Jest także aktualnym jego posiadaczem, po tym jak w maju 2025 roku pod wodzą Goncalo Feio pokonał w finale na Stadionie Narodowym szczecińską Pogoń 4-3.

W ostatnich latach "Wojskowi" nie zwykli odpadać z turnieju tysiąca drużyn na tak wczesnym etapie (1/16 finału). Ostatni taki przypadek miał miejsce w 2016 roku, gdy trenerem był Besnik Hasi - wówczas w Zabrzu po dogrywce przegraliśmy 2-3. W następnych sezonach dochodziliśmy kolejno do: finału, 1/4 finału, 1/2 finału, 1/4 finału, 1/2 finału, finału, 1/8 finału i finału. Wszystkie 3 wymienione finały kończyły się po naszej myśli.









‌‌ Legia jest niekwestionowanym liderem pod względem liczby zdobytych pucharów. Drugi w klasyfikacji Górnik Zabrze wygrywał 6 razy, a po 5 pucharów na koncie mają Wisła Kraków i Lech Poznań.





Wszystkie finały Legii Warszawa w Pucharze Polski:

1952 ‌‌ Legia II 0-1 Polonia Warszawa

1955 ‌‌ Legia 5-0 Lechia Gdańsk

1956 ‌‌ Legia 3-0 Górnik Zabrze

1964 ‌‌ Legia 2-1 (pd.) Polonia Bytom

1966 ‌‌ Legia 2-1 (pd.) Górnik Zabrze

1969 ‌‌ Legia 0-2 Górnik Zabrze

1972 ‌‌ Legia 2-5 Górnik Zabrze

1973 ‌‌ Legia 0-0 (k. 4-2) Polonia Bytom

1980 ‌‌ Legia 5-0 Lech Poznań

1981 ‌‌ Legia 1-0 (pd.) Pogoń Szczecin

1988 ‌‌ Legia 1-1 (k. 2-3) Lech Poznań

1989 ‌‌ Legia 5-2 Jagiellonia Białystok

1990 ‌‌ Legia 2-0 GKS Katowice

1991 ‌‌ Legia 0-1 GKS Katowice

1994 ‌‌ Legia 2-0 ŁKS Łódź

1995 ‌‌ Legia 2-0 GKS Katowice

1997 ‌‌ Legia 2-0 GKS Katowice

2004 ‌‌ Legia 0-2, 1-0 Lech Poznań

2008 ‌‌ Legia 0-0 (k. 4-3) Wisła Kraków

2011 ‌‌ Legia 1-1 (k. 5-4) Lech Poznań

2012 ‌‌ Legia 3-0 Ruch Chorzów

2013 ‌‌ Legia 2-0, 0-1 Śląsk Wrocław

2015 ‌‌ Legia 2-1 Lech Poznań

2016 ‌‌ Legia 1-0 Lech Poznań

2018 ‌‌ Legia 2-1 Arka Gdynia

2023 ‌‌ Legia 0-0 (k. 6-5) Raków Częstochowa





Wyniki ostatnich meczów Legii z Pogonią:

07.05.2023 - Pogoń 2-1 Legia

27.09.2023 - Pogoń 3-4 Legia

02.03.2024 - Legia 1-1 Pogoń

20.09.2024 - Pogoń 1-0 Legia

28.03.2025 - Legia 0-0 Pogoń

02.05.2025 - Pogoń 3-4 Legia (finał PP, Warszawa)

28.09.2025 - Legia 1-0 Pogoń





Kto faworytem do awansu?

Według bukmacherów FORTUNY faworytem czwartkowego meczu jest Legia - kurs na awans wynosi zaledwie 1.20. Z kolei na Pogoń 4.10.





Mecz 1/16 finału Pucharu Polski Legia Warszawa - Pogoń Szczecin odbędzie się w czwartek, 30 października o godz. 21:00 na stadionie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie.



