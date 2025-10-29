Legia lubi krajowy puchar
Puchar Polski do ulubione rozgrywki Legii Warszawa. Stołeczny klub aż 21 razy w historii sięgał po to trofeum. Jest także aktualnym jego posiadaczem, po tym jak w maju 2025 roku pod wodzą Goncalo Feio pokonał w finale na Stadionie Narodowym szczecińską Pogoń 4-3.
W ostatnich latach "Wojskowi" nie zwykli odpadać z turnieju tysiąca drużyn na tak wczesnym etapie (1/16 finału). Ostatni taki przypadek miał miejsce w 2016 roku, gdy trenerem był Besnik Hasi - wówczas w Zabrzu po dogrywce przegraliśmy 2-3. W następnych sezonach dochodziliśmy kolejno do: finału, 1/4 finału, 1/2 finału, 1/4 finału, 1/2 finału, finału, 1/8 finału i finału. Wszystkie 3 wymienione finały kończyły się po naszej myśli.
Legia jest niekwestionowanym liderem pod względem liczby zdobytych pucharów. Drugi w klasyfikacji Górnik Zabrze wygrywał 6 razy, a po 5 pucharów na koncie mają Wisła Kraków i Lech Poznań.
Wszystkie finały Legii Warszawa w Pucharze Polski:
1952 Legia II 0-1 Polonia Warszawa
1955 Legia 5-0 Lechia Gdańsk
1956 Legia 3-0 Górnik Zabrze
1964 Legia 2-1 (pd.) Polonia Bytom
1966 Legia 2-1 (pd.) Górnik Zabrze
1969 Legia 0-2 Górnik Zabrze
1972 Legia 2-5 Górnik Zabrze
1973 Legia 0-0 (k. 4-2) Polonia Bytom
1980 Legia 5-0 Lech Poznań
1981 Legia 1-0 (pd.) Pogoń Szczecin
1988 Legia 1-1 (k. 2-3) Lech Poznań
1989 Legia 5-2 Jagiellonia Białystok
1990 Legia 2-0 GKS Katowice
1991 Legia 0-1 GKS Katowice
1994 Legia 2-0 ŁKS Łódź
1995 Legia 2-0 GKS Katowice
1997 Legia 2-0 GKS Katowice
2004 Legia 0-2, 1-0 Lech Poznań
2008 Legia 0-0 (k. 4-3) Wisła Kraków
2011 Legia 1-1 (k. 5-4) Lech Poznań
2012 Legia 3-0 Ruch Chorzów
2013 Legia 2-0, 0-1 Śląsk Wrocław
2015 Legia 2-1 Lech Poznań
2016 Legia 1-0 Lech Poznań
2018 Legia 2-1 Arka Gdynia
2023 Legia 0-0 (k. 6-5) Raków Częstochowa
Wyniki ostatnich meczów Legii z Pogonią:
07.05.2023 - Pogoń 2-1 Legia
27.09.2023 - Pogoń 3-4 Legia
02.03.2024 - Legia 1-1 Pogoń
20.09.2024 - Pogoń 1-0 Legia
28.03.2025 - Legia 0-0 Pogoń
02.05.2025 - Pogoń 3-4 Legia (finał PP, Warszawa)
28.09.2025 - Legia 1-0 Pogoń
Kto faworytem do awansu?
Według bukmacherów FORTUNY faworytem czwartkowego meczu jest Legia - kurs na awans wynosi zaledwie 1.20. Z kolei na Pogoń 4.10.
Mecz 1/16 finału Pucharu Polski Legia Warszawa - Pogoń Szczecin odbędzie się w czwartek, 30 października o godz. 21:00 na stadionie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie.
