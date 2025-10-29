Młodzież: mecze środowe i czwartkowe (akt.)

Środa, 29 października 2025 r. 23:12 Raffi, źródło: legionisic.com

W meczu na szczycie CLJ U15, Legia zremisowała na wyjeździe 1-1 z Torpedo Mokotów, po całkiem ciekawym meczu. W Ekstralidze U15 z kolei, drużyna złożona głównie z zawodników o rok młodszych pokonała po niełatwym meczu 3-1 niepokonanego dotąd Drukarza i powróciła, przynajmniej na 4 dni, na czoło tabeli. W czwartek juniorzy starsi zremisowali 1-1 ze Zniczem Pruszków, a Legia U16 pokonała 2-0 Deltę Warszawa, umacniając się na prowadzeniu w Ekstralidze U17.

CLJ U19 (2007/8 i mł.): Znicz Pruszków 1-1 (0-0) Legia Warszawa

Gole:

0-1 52 min. Szymon Piasta

1-1 79 min. Filip Bartnik





Legia: Konrad Kassyanowicz - Maksymilian Dołowy, Szymon Chojecki, Mateusz Lauryn - Stanisław Kubiak, Filip Przybyłko (Kpt), Aleksander Wyganowski [09], Eryk Mikanowicz - Szymon Piasta [09], Alex Cetnar, Jakub Gliwa[09] oraz: Dawid Foks, Jan Kniat, Athanassios Christopoulos, Dawid Korzeniowski, Jan Gawarecki, Kajetan Brzeziński, Dominik Urbański i Konrad Pietruniak (br)

Trener: Patryk Seppelt-Górajewski, II trenerzy: Marcel Gawor, Dominik Ciarkowski, Julien Tadrowski





Ekstraliga U17 (2009 i mł.): Delta Warszawa U17 0-2 (0-2) Legia Warszawa U16

Gole:

0-1 23 min. Adrian Pućka (as. Filip Kwiecień)

0-2 44 min. Adrian Pućka (as. Aleksander Badowski)





Legia: Błażej Ślazyk - Jan Rodak [09](46' Olivier Pruszyński), Mikołaj Maćkowiak Ż, Igor Lechecki, Szymon Siekaniec, Dawid Rodak, Adam Łukasiewicz (58' Bartosz Przybyłko), Aleksander Badowski, Aleks Rzepkowski (58' Jan Szybicki), Adrian Pućka, Filip Kwiecień (72' Artur Szmyt). Rezerwa: Franciszek Golański (br)

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Maciej Gadowski, trener analizy: Łukasz Turzyniecki, trener bramkarzy: Paweł Szajewski, trener przygotowania fizycznego: Antoni Omondi





W tabeli Legia (z bilansem 9-0-2, 33p.) prowadzi przed Ursusem (25 p.), Deltą (24 p.) i Varsovią (21 p.)





CLJ U15 (2011 i mł.): Torpedo Eskadra Mokotów 1-1 Legia Warszawa

Gole:

0-1 3 min. Filip Reszka (as. Kacper Kwiatkowski)

1-1 41 min. Andrij Bober (as. Kacper Kosowski)





Legia: Gabriel Magdziak - Aleks Szybalski, Tytus Mendakiewicz Ż, Cyprian Lipiński (Kpt), Aleksander Dąbrowski Ż (78' Szymon Piegat) - Jan Kaczorowski, Filip Reszka (49' Marcin Kośmiński), Kajetan Zaliwski (55' Wojciech Kuś) - Szymon Traczykowski [12](78' Antoni Kośmider), Michał Kucała (75' Mikołaj Ćwikilewicz), Kacper Kwiatkowski Ż (67' Fryderyk Paprocki). Rezerwa: Adam Dobrowolski [12](br)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki, Tomasz Ligudziński





Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Legia Warszawa 3-1 (1-0) Drukarz Warszawa U15.

Gole:

1-0 26 min. Karol Grzyb (z rzutu wolnego)

1-1 47 min. Paweł Nowak

2-1 76 min. Jakub Kruk b.a.

3-1 80+3 min. Stanislaw Maisiuk (z rzutu wolnego)

Strzały (15-80'): Legia 16(11) - Drukarz 7(3).





Od 25 minuty goście grali w dziesiątkę, po czerwonej kartce dla bramka za za faul na zawodniku wychodzącym na czystą pozycję.





Legia: Julian Onyszko, Antoni Kulpiński [13] - Stanisław Głębowski [11], Oskar Matusiewicz, Jakub Kruk, Karol Grzyb, Filip Jasiński, Klaudiusz Półtorak, Krzysztof Opanowski, Mateusz Krzyczmonik, Stanislaw Maisiuk [11], Karol Konieczny [11], Karol Szczepek, Szymon Wlazło [11], Antoni Strąk

Trener: Wojciech Marczyk, II trenerzy: Adrian Wojtysiak, Maciej Kokosza



