Młodzież: mecze środowe

Środa, 29 października 2025 r. 23:12 Redakcja

W meczu na szczycie CLJ U15, Legia zremisowała na wyjeździe 1-1 z Torpedo Mokotów, po całkiem ciekawym meczu. W Ekstralidze U15 z kolei, drużyna złożona głównie z zawodników o rok młodszych pokonała po niełatwym meczu 3-1 niepokonanego dotąd Drukarza i powróciła, przynajmniej na 4 dni, na czoło tabeli.

CLJ U15 (2011 i mł.): Torpedo Eskadra Mokotów 1-1 Legia Warszawa

Gole:

0-1 3 min. Filip Reszka (as. Kacper Kwiatkowski)

1-1 41 min. Andrij Bober (as. Kacper Kosowski)





Legia: Gabriel Magdziak - Aleks Szybalski, Tytus Mendakiewicz Ż, Cyprian Lipiński (Kpt), Aleksander Dąbrowski Ż (78' Szymon Piegat) - Jan Kaczorowski, Filip Reszka (49' Marcin Kośmiński), Kajetan Zaliwski (55' Wojciech Kuś) - Szymon Traczykowski [12](78' Antoni Kośmider), Michał Kucała (75' Mikołaj Ćwikilewicz), Kacper Kwiatkowski Ż (67' Fryderyk Paprocki). Rezerwa: Adam Dobrowolski [12](br)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki, Tomasz Ligudziński





Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Legia Warszawa 3-1 (1-0) Drukarz Warszawa U15.

Gole:

1-0 26 min. Karol Grzyb (z rzutu wolnego)

1-1 47 min. Paweł Nowak

2-1 76 min. Jakub Kruk b.a.

3-1 80+3 min. Stanislaw Maisiuk (z rzutu wolnego)

Strzały (15-80'): Legia 16(11) - Drukarz 7(3).





Od 25 minuty goście grali w dziesiątkę, po czerwonej kartce dla bramka za za faul na zawodniku wychodzącym na czystą pozycję.





Legia: Julian Onyszko, Antoni Kulpiński [13] - Stanisław Głębowski [11], Oskar Matusiewicz, Jakub Kruk, Karol Grzyb, Filip Jasiński, Klaudiusz Półtorak, Krzysztof Opanowski, Mateusz Krzyczmonik, Stanislaw Maisiuk [11], Karol Konieczny [11], Karol Szczepek, Szymon Wlazło [11], Antoni Strąk

Trener: Wojciech Marczyk, II trenerzy: Adrian Wojtysiak, Maciej Kokosza



