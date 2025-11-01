Dzień Wszystkich Świętych

Sobota, 1 listopada 2025 r. 08:30 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ostatnich 12 miesięcy przyniosło kolejne, niepowetowane straty w legijnym środowisku. Pożegnaliśmy byłych zawodników, trenerów, kibiców i inne osoby, którym dobro Legii zawsze leżało na sercu. Lucjan Brychczy, Antoni Trzaskowski, "Maniana" czy Stanisław Wyszomirski, to tylko kilka nazwisk osób, których odejście pogrążyło nas w smutku i żałobie









W ostatnim roku odeszli od nas:





13.11.2024 - Michał Dąbrowski (38 lat) - wybitny zawodnik sekcji Szermierki na Wózkach Legii Warszawa, dwukrotny medalista Igrzysk Paraolimpijskich w Paryżu.





2.12.2024 - Lucjan Brychczy (90 lat) - postać ikoniczna Legii Warszawa. Popularny "Kici" był 4-krotnym mistrzem Polski z Legią jako zawodnik (1955, 56, 69 i 70), trzykrotnym królem strzelców polskiej ligi. Przez 19 sezonów w Legii rozegrał 452 mecze (najlepszy wynik w historii klubu) oraz zdobył 226 bramek. Rozegrał 58 meczów w pierwszej reprezentacji Polski, a w roku 1960 wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie. Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Do Warszawy trafił w 1954 roku z Górnego Śląska i związał się z Legią na całe życie. Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem naszego klubu - przez kolejne lata (od 1971) był asystentem, trenerem juniorów i pierwszym trenerem. Od 2014 pełnił funkcję honorowego prezesa Legii Warszawa.





8.12.2024 - Dariusz Lewandowski (62 lata) - wierny kibic Legii z Marysina Wawerskiego oraz Bródna. Wychowanek Żylety oraz szalonych wyjazdów z lat 80.





11.01.2025 - Piotr Krejer “Maniana” (45 lat) - W latach 90. prowadził na Żylecie doping, za Legią zjeździł całą Polskę i pół Europy. W życie kibicowskie przy Łazienkowskiej zaangażowany był do końca swoich dni. Odszedł od nas po ciężkiej walce z nowotworem.





13.01.2025 - Mayon - kibic Legii, znany z formacji “Warszawski Desant”. nagrał kawałek “Holy Goalie”.





1.02.2025 - Sylwester Kaczyński (87 lat) - wieloletni pięściarz Legii (3-krotny MP ind. i 8-krotny drużynowy). Trener m.in. Andrzeja Gołoty, Krzysztofa Kosedowskiego, Henryka Pietricha.





16.03.2025 - Maciej Szewczyk - wieloletni pracownik klubu (od 2010r.), dyrektor sprzedaży biznesowej Legii Warszawa.





26.03.2025 - Antoni Trzaskowski (83 lata) - urodzony w Karczewie obrońca reprezentował barwy stołecznego klubu w latach 1961-1973. Z Legią wywalczył dwa mistrzostwa Polski i zdobył dwa Puchary Polski. W sumie wystąpił w 295 spotkaniach i zdobył w nich 3 bramki.





24.07.2025 - Grzegorz Wilczyński - trener przygotowania fizycznego Legii w latach 1998-2002





23.09.2025 - Wiesław Pacocha (71 lat) - były piłkarz Legii Warszawa. W barwach naszego klubu występował głównie jako pomocnik, w latach 1966-74, zdobywając w lipcu 1969 roku tytuł mistrza Polski juniorów. W pierwszym zespole Legii debiutował w marcu 1972 roku. Z Legią zdobył Puchar Polski w 1973 roku, a także zaliczył kilka występów w europejskich pucharach, grając u boku m.in. Kazimierza Deyny. Ostatni występ Wiesława Pacochy w barwach Legii (prowadzonej przez Jaroslava Vejvodę) miał miejsce w październiku 1974 roku, w spotkaniu z FC Nantes, w którym na kwadrans przed końcem meczu zastąpił Jana Pieszkę. Jego synowie, Robert oraz Łukasz, podążyli legijną ścieżką występując w sekcji koszykarskiej.





27.09.2025 - Stanisław Wyszomirski (85 lat) - przed laty zawodnik sekcji lekkoatletycznej Legii, który przez pewien czas, od 2004 roku, pełnił funkcję prezesa sekcji podnoszenia ciężarów naszego klubu.





Jak co roku, odeszło od nas jeszcze wiele innych postaci, mających Legię w sercu, którzy nie zostali wymienieni.





Cześć Ich pamięci!



