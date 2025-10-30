Uraz Arkadiusza Recy
Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com
W doliczonym czasie meczu 1/16 finału Pucharu Polski z Pogonią Szczecin boisko z powodu urazu opuścił Arkadiusz Reca. Po jednym z wykonanych sprintów lewy obrońca nabawił się kontuzji mięśniowej i nie był w stanie dokończyć spotkania. Został zmieniony przez Rubena Vinagre.
