Pierwsza bramka Piątkowskiego w Legii
Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com
W 77. minucie spotkania 1/16 finału Pucharu Polski z Pogonią Szczecin bramkę wyrównującą zdobył Kamil Piątkowski. Obrońca wykończył głową świetne dośrodkowanie Juergena Elitima z lewej strony. Dla stopera była to pierwsza bramka w barwach stołecznej drużyny.
