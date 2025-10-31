Kamil Piątkowski - fot. Mishka / Legionisci.com
Piątkowski: Nie możemy się poddać

Mikołaj Ciura, źródło: TVP Sport

- Nawet nie wiem, co mam teraz powiedzieć. Mój gol jest w tym momencie najmniej ważny. Dziś przegrywamy w sposób, w który nie powinniśmy, bo byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną - powiedział po porażce w 1/16 Pucharu Polski z Pogonią Szczecin obrońca Legii Warszawa, Kamil Piątkowski.



 


- Taka jest jednak piłka. Musimy wyciągnąć wnioski i iść do przodu. Mamy jeszcze wiele meczów przed sobą i, broń Boże, nie możemy się poddać. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by wygrywać w każdym spotkaniu.


- Mieliśmy dziś sporo sytuacji, których nie wykorzystaliśmy. W defensywie dwa kontrataki Pogoni skończyły się bramkami. Ciężko powiedzieć na świeżo coś więcej o tych sytuacjach, bo widziałem je tylko z boiska. 




