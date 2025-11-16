Lechiści przyjadą pociągami specjalnymi

Kibice Lechii Gdańsk organizują dwa pociągi specjalne na wyjazdowy mecz z Legią, który będzie miał miejsce 22 listopada przy Łazienkowskiej. Lechiści za wyjazd (przejazd + bilet) zapłacą od 150 złotych (cena dla osób, które były na wyjeździe w Niepołomicach) do 250 złotych (cena obowiązująca po 12 listopada). Będzie to dla nich ostatni wyjazd w tym roku. Zainteresowanie wyjazdem w Trójmieście jest spore, stąd możemy spodziewać się bardzo dobrej liczby gdańszczan.

Podczas ostatniej wizyty na naszym stadionie, w kwietniu tego roku, gdańszczanie obecni byli w 547 osób (podróżowali specjalem), w tym GKM Grudziądz (7), Raków (4), Stomil (2) i Śląsk (1). W listopadzie 2022r. "Lwy Północy" przyjechały autokarami i furami w 670 osób, w tym Stomil (33) i Śląsk (4). Zaprezentowali wówczas Haloweenową oprawę - malowany transparent "Psikus" z dynią wypełnioną racami, a także sektorówkę z goblinem szczerzącym kły i ściskającym w dłoni dynię plus piro (wulkany i petardy). Z kolei w kwietniu 2022 roku, lechiści byli na naszym stadionie w 630 osób, prezentując oprawę "Futbolowi zapaleńcy".

















