Lechiści przyjadą pociągami specjalnymi

Lechia Gdańsk na wyjazdowym meczu z Legią w listopadzie 2022 r. - fot. Mishka / Legionisci.com
Bodziach
Kibice Lechii Gdańsk organizują dwa pociągi specjalne na wyjazdowy mecz z Legią, który będzie miał miejsce 22 listopada przy Łazienkowskiej. Lechiści za wyjazd (przejazd + bilet) zapłacą od 150 złotych (cena dla osób, które były na wyjeździe w Niepołomicach) do 250 złotych (cena obowiązująca po 12 listopada). Będzie to dla nich ostatni wyjazd w tym roku. Zainteresowanie wyjazdem w Trójmieście jest spore, stąd możemy spodziewać się bardzo dobrej liczby gdańszczan.

Podczas ostatniej wizyty na naszym stadionie, w kwietniu tego roku, gdańszczanie obecni byli w 547 osób (podróżowali specjalem), w tym GKM Grudziądz (7), Raków (4), Stomil (2) i Śląsk (1). W listopadzie 2022r. "Lwy Północy" przyjechały autokarami i furami w 670 osób, w tym Stomil (33) i Śląsk (4). Zaprezentowali wówczas Haloweenową oprawę - malowany transparent "Psikus" z dynią wypełnioną racami, a także sektorówkę z goblinem szczerzącym kły i ściskającym w dłoni dynię plus piro (wulkany i petardy). Z kolei w kwietniu 2022 roku, lechiści byli na naszym stadionie w 630 osób, prezentując oprawę "Futbolowi zapaleńcy".


 





Jestem Semynemalny - 51 minut temu, *.79.53

Ja tam do Lechii czuję sentyment. Jak w latach 90 byłem na koloniach w Gdańsku to natknęliśmy się na starszych chłopaków z Chorzowa co sie spruli do kolegi co mial koszulkę Tomka Sokołowskiego. Pamiętam ze chłopaki z Lechii stanęli wtedy w naszej obronie i pogonili śmierdzieli

