Nenad Bjelica - fot. Mishka / Legionisci.com
Bjelica kandydatem na trenera Legii?

Redakcja, źródło: Legionisci.com, Piłka Nożna

Edward Iordanescu żegna się z Legią Warszawa. W meczu z Widzewem Łódź zespół ma poprowadzić Inaki Astiz. Pojawiło się już pierwsze nazwisko trenera, który mógłby zastąpić Rumuna. Paweł Gołaszewski z Piłki Nożnej jako pierwszy poinformował, że może to być Nenad Bjelica. Informację tę potwierdzili inni dziennikarze.



 


Nazwisko Chorwata jako kandydata do pracy w Legii wymieniane było już w maju. - Z tego, co słyszę, Nenad Bjelica dobrze zna się z Fredim Bobiciem. Ten miał kiedyś nawet pomysł sprowadzenia go do jednego z klubów, w którym pracował. Bjelica miałby rozważyć taką propozycję. Jeśli chodzi o pracę w Polsce, to pod uwagę bierze tylko Lecha i Legię. Do tego Bjelicę na polskim rynku reprezentuje Ivica Vrdoljak - dziś agent, a kiedyś zasłużony piłkarz Legii, kolega z drużyny Żewłakowa - mówił wówczas redaktor naczelny serwisu meczyki.pl, Tomasz Włodarczyk.

Bjelica jest bezrobotny od 29 grudnia - wówczas rozstał się z Dinamem Zagrzeb. W poprzednim sezonie był trenerem Unionu Berlin, który poprowadził w 22 spotkaniach (6 zwycięstw, 6 remisów, 10 porażek). W latach 2016-2018 pracował w Lechu Poznań (78 meczów - 41 wygranych, 21 remisów, 16 porażek). W latach 2016-2018 był szkoleniowcem Lecha Poznań. 


Sukcesy Bjelicy to dwukrotnie mistrzostwo Chorwacji (17/18 i 18/19), jeden Puchar Chorwacji (17/18) i jeden Superpuchar Chorwacji (19/20).


Nenad Bjelica

ur. 20.08.1971, Osijek, Chorwacja


kariera trenerska:
wrzesień 2007-luty 2009 FC Kärnten (Austria)  - 41 meczów, średnia punktów na mecz - 1.51

marzec 2009-grudzień 2009 FC Lustenau (Austria) - 31, 1.42

maj 2010-czerwiec 2013 WAC St. Andrä (Austria) - 124, 1.59

lipiec 2013-luty 2014 FK Austria Wiedeń (Austria) - 35,  1.31

lipiec 2014-listopad 2015 Spezia Calcio (Włochy) - 61, 1.52

sierpień 2016-maj 2018 Lech Poznań - 78, 1.85

maj 2018-kwiecień 2020 - GNK Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - 100, 2.31

wrzesień 2020-sierpień 2022 NK Osijek (Chorwacja) - 87, 1.95

kwiecień 2023-październik 2023 Trabzonspor kulübü (Turcja) - 16, 1.50

listopad 2023-maj 2024 1.FC Union Berlin (Niemcy) - 22, 1.09

wrzesień 2024-grudzień 2024 GNK Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - 15, 1.40




tagi:
Komentarze (34)

Franek - 3 minuty temu, *.play-internet.pl

Po pierwsze odsunąć Żewłakowa I Bobica. Ich kryteria wyboru trenera nie sprawdziły się. Amen. Teraz szukanie trenera to szukanie wśród bezrobotnych. To zla opcja.

wawiak - 4 minuty temu, *.233.155

No nie wiem. Od dawna bez wyników i na dodatek znajomy ferdka. Takie kumoterstwo źle wróży

Obcy - 4 minuty temu, *.t-mobile.pl

Ciekawe czy Astiz ma papiery na prowadzenie pierwszej drużyny? Może dać mu szansę? Gorszy od Edwarda nie będzie.

R1958 - 8 minut temu, *.t-mobile.pl

Toż to Circus😜

e(L)o - 9 minut temu, *.amazonaws.com

kolejny dramat...Zewłak wyp***j ze swoimi wizjami!!!!!!!!!!!!

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 11 minut temu, *.t-mobile.pl

Tutaj żadna zmiana trenera, w perspektywie strategicznej, nic nie zmieni. Być może na chwilę, ale na dłuższą metę będzie to samo co z Edkiem Rumunem, albo i jeszcze gorzej. Problem w naszej Legii jest znacznie poważniejszy i złożony niż kwestia trenera.

odpowiedz
Franek - 2 minuty temu, *.play-internet.pl

@dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: popieram opinię

Kibic - 28 minut temu, *.centertel.pl

Bardzo zły pomysł

Robert60 - 36 minut temu, *.play.pl

Jak Legia zwolni Żewłakowa i Bobica (matki obecnego "sukcesu" - ojcem jest Mioduski), to byłyby pieniądze na porządnego trenera, a nie na "odgrzewane kotlety".
Cracovia i Górnik potrafiły znaleźć dobrych (jak na polskie warunki) trenerów, czyli jest to możliwe...

A22 - 38 minut temu, *.plus.pl

I po uj? Zatrudnijcie wreszcie kogoś kto zostawi tu serce! Magiera, Vuković to ludzie którzy dla Legii dadzą się zagryźć!!! I tylko tacy dadzą sobie radę w tym burdelu!!!

Emeryt - 6 minut temu, *.play-internet.pl

@A22: Magiera to jakby nie było trenera.

Pete - 39 minut temu, *.186.144

Wiadomo, jak to będzie wyglądać: przyjdzie jakiśtam trener, parę tygodni będą jakieś wyniki i będzie w miarę spokój, potem zacznie się zwalnianie trenera, co potrwa też parę tygodni i już w marcu na końcówkę przegranego sezonu będzie poszukiwanie nowego trenera...

odpowiedz
dino - 5 minut temu, *.52.80

@Pete:
... który to trener będzie miał za zadanie od kolejnego sezonu zdobyć mistrzostwo
A osobą która będzie łączyła tych trenerów jest nasz złotousty Dariusz Mioduski

LLL - 41 minut temu, *.33.122

Nie nadaje się. To zły pomysł.

RM - 49 minut temu, *.tpnet.pl

Czy my nie możemy znaleźć jakiegoś normalnego trenera, a nie tylko mieszać w tej samej misce z trenerami : Vuko, Bjelica, Kolendowicz.

Pogoń potrafiła szybko po zwoilnieniu KOlendowicza znaleźć wydaje się sensownego trenera, z doświadczeniem.

RM - 35 minut temu, *.tpnet.pl

@RM: a będzie jak zwykle poszukiwanie trenera bez pracy, czyli takiego którego nikt nie chce. Tak samo z piłkarzami których ściągneliśmy, było wyczekiwanie do końca okienka i zbieranie resztek co zostały na rynku.

Czerczesoł - 50 minut temu, *.jmdi.pl

Na te mimozy tylko Stasiu Czerczesow. Jak weźmie to towarzystwo za morde to zaczną chodzić jak przecinaki.

gutek - 54 minuty temu, *.play.pl

który z trenerów następny do odstrzału?

doctor - 57 minut temu, *.ukpaperrolls.com

Kolejny? Kolejny do podtrzymania polityki miodka...
Zalossne.... Jedynym do vyj...nia jest mioduski ktory prowadzi na w przepasc.
Przeciez to jest jasne jak slonce! Ze on nie chce wygrywac ligi, a kolejny i kolejny trener o tym wie i po prostu idzie na taki uklad. Hajs sie liczy i nic wiecej. Mioduskiemu nie oplaca sie wygrywac a trenerzyny przychoadzá tylko po forse.
JAK CHCECIE NORMALNOSCI TO TRZEBA SIE POZBYC WLASCICIELA KTORY TO ZERUJE NA NAS I KLUBIE.
Pozdrawiam kolege @bum mam juz takie samo zdanie i niema innej opcji. W Legii stypa od dawna, a klub mordowany jest od wewnatrz.
NSi osmieszeni przez zarzad. Moim zdaniem czas na prawdziwá wojne z tym zlodziejem mioduskim.

bum - 36 minut temu, *.02.net

@doctor: Abra kadabra więc jestem ziom! Haha!
No cóż.... Wiadomo. Było jedzie po miduskim tak samo Radovic tak samo kuchy tak samo Vesovic i każdy inny eks piłkarz Legii czy inny działacz który miał z tą k.ą doczynienia.
Myślę że to powinno wystarczyć każdemu co ma jakiekolwiek wątpliwości 🙂
Każdy wie że pozbył się z klubu ludzi mentalnie związanych z klubem. A po co? A po to by mu nie bruździli w planach roz...ną klubu imokradzenia go.
Wiedział że musi się pozbyć takich ludzi i zastąpić ich judaszami. Tylko wtedy w spokoju będzie mógł niszczyć i kraść.
CO TAM SIE OD...ŁO TO GŁOWA MAŁA!
Legia jest w sytuacji wisełki i tylko patrzeć jak to pie...lnie i nie będzie co zbierać.
A KUMACI NIC NIE ROBIĄ.
Ostro jest naprawdę....
Midouski szuka następnego psa co mu zapewni przykrywkę do końca obecnego i kolejny sezon. A później to samo... Wyprzedaż i gorsze zamienniki oraz brak mistrzostwa czy pucharu, a winny znowu trener haha. Kolejna wymianka i powtórka schematu. A WY DLA MNEIGO JESTEŚCIE OCIEMNIAŁYM BYDŁEM DO ODDAWANIA KASY ZA TEN ZAPLANOWANY ZJAZD I MARNY KABARET.
PLUJE NA MIODUSKIEGO I NAPRAWDĘ CHCIAŁBYM KIEDYŚ NA NIEGO GDZIEŚ WPAŚĆ PRZYPADKIEM 😁

Ps
CZEKAM AŻ CI WIELCY KIBICE ZROBIĄ Z TYM SYFEM PORZĄDEK A ZLODZIEJ ODJEDZIE NA TACZCE BEZ KITU!!

pozdr

Dajcie sobie spokój - 58 minut temu, *.play-internet.pl

Trener w wywiadzie mówił , że ciągle ma Lecha Poznań w swoim Sercu . Niema to jak wziąć trenera do Legii , który w sercu ma Lecha Poznań

Ursus - 59 minut temu, *.bosch.de

Ponoć na liście zewlakowa koledowicz był nr1 ale był w pogoni, teraz dostępny

odpowiedz
RM - 52 minuty temu, *.tpnet.pl

@Ursus: nie strasz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl

Hahaha, te propozycje dziennikarzy sa zabawne. Przeciez wiadomo, ze Vuko wroci, a nei kolejne wynalazki z zagranicy w srodku sezonu. Poza tym, przeciez Zewlak spotkal sie z Vuko i powiedzial, mu, ze jak nie nowe otwarcie to jest 2 na liscie i, ze zawsze Legii pomoze, a teraz trzeba pomoc. Nie ma czasu na nowych trenerow, ktorym rok zajmie poznanie druzyny. Skad te pseudo dziennikarze biora tych kandydatow? Oni mysla, ze to jakis football manager?

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.25

A skąd ten Gołaszewski to niby wie? Oczywistym jest, że kilka nazwisk będzie się przebijać w mediach dla klików i nic dziwnego, że jeden z pierwszych strzałów, bo to jest zwykły STRZAŁ, trafia w Nenada Bjelicę.

zybi - 1 godzinę temu, *.93.162

Tylko Czerczesow

Tak jest! - 50 minut temu, *.centertel.pl

@zybi:
Tylko Czerczesow!

Kg 1916 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Oni jaja sobie robią...Trener marzenie...

Kk - 1 godzinę temu, *.plus.pl

To już wolę Vuko

L - 1 godzinę temu, *.play.pl

@Kk: No i bedzie Vuko.

Arek - 35 minut temu, *.t-mobile.pl

@Kk: Pinokio

RM - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

"Piłkarskei Jaja" - odcinek 1632, reżyser MIoduski

Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl

Tam to trzeba zabrać się za piłkarzy tak jak powiedział Pankov, w piz... i na gaz, nie ma zmiłuj.

Mdread - 1 godzinę temu, *.02.net

No to bedzie circus albo skandaloza

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.