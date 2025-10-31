Bjelica kandydatem na trenera Legii?
Edward Iordanescu żegna się z Legią Warszawa. W meczu z Widzewem Łódź zespół ma poprowadzić Inaki Astiz. Pojawiło się już pierwsze nazwisko trenera, który mógłby zastąpić Rumuna. Paweł Gołaszewski z Piłki Nożnej jako pierwszy poinformował, że może to być Nenad Bjelica. Informację tę potwierdzili inni dziennikarze.
Nazwisko Chorwata jako kandydata do pracy w Legii wymieniane było już w maju. - Z tego, co słyszę, Nenad Bjelica dobrze zna się z Fredim Bobiciem. Ten miał kiedyś nawet pomysł sprowadzenia go do jednego z klubów, w którym pracował. Bjelica miałby rozważyć taką propozycję. Jeśli chodzi o pracę w Polsce, to pod uwagę bierze tylko Lecha i Legię. Do tego Bjelicę na polskim rynku reprezentuje Ivica Vrdoljak - dziś agent, a kiedyś zasłużony piłkarz Legii, kolega z drużyny Żewłakowa - mówił wówczas redaktor naczelny serwisu meczyki.pl, Tomasz Włodarczyk.
Bjelica jest bezrobotny od 29 grudnia - wówczas rozstał się z Dinamem Zagrzeb. W poprzednim sezonie był trenerem Unionu Berlin, który poprowadził w 22 spotkaniach (6 zwycięstw, 6 remisów, 10 porażek). W latach 2016-2018 pracował w Lechu Poznań (78 meczów - 41 wygranych, 21 remisów, 16 porażek). W latach 2016-2018 był szkoleniowcem Lecha Poznań.
Sukcesy Bjelicy to dwukrotnie mistrzostwo Chorwacji (17/18 i 18/19), jeden Puchar Chorwacji (17/18) i jeden Superpuchar Chorwacji (19/20).
Nenad Bjelica
ur. 20.08.1971, Osijek, Chorwacja
kariera trenerska:
wrzesień 2007-luty 2009 FC Kärnten (Austria) - 41 meczów, średnia punktów na mecz - 1.51
marzec 2009-grudzień 2009 FC Lustenau (Austria) - 31, 1.42
maj 2010-czerwiec 2013 WAC St. Andrä (Austria) - 124, 1.59
lipiec 2013-luty 2014 FK Austria Wiedeń (Austria) - 35, 1.31
lipiec 2014-listopad 2015 Spezia Calcio (Włochy) - 61, 1.52
sierpień 2016-maj 2018 Lech Poznań - 78, 1.85
maj 2018-kwiecień 2020 - GNK Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - 100, 2.31
wrzesień 2020-sierpień 2022 NK Osijek (Chorwacja) - 87, 1.95
kwiecień 2023-październik 2023 Trabzonspor kulübü (Turcja) - 16, 1.50
listopad 2023-maj 2024 1.FC Union Berlin (Niemcy) - 22, 1.09
wrzesień 2024-grudzień 2024 GNK Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - 15, 1.40
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom