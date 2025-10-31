Bjelica kandydatem na trenera Legii?

Sukcesy Bjelicy to dwukrotnie mistrzostwo Chorwacji (17/18 i 18/19), jeden Puchar Chorwacji (17/18) i jeden Superpuchar Chorwacji (19/20).

Nazwisko Chorwata jako kandydata do pracy w Legii wymieniane było już w maju. - Z tego, co słyszę, Nenad Bjelica dobrze zna się z Fredim Bobiciem. Ten miał kiedyś nawet pomysł sprowadzenia go do jednego z klubów, w którym pracował. Bjelica miałby rozważyć taką propozycję. Jeśli chodzi o pracę w Polsce, to pod uwagę bierze tylko Lecha i Legię. Do tego Bjelicę na polskim rynku reprezentuje Ivica Vrdoljak - dziś agent, a kiedyś zasłużony piłkarz Legii, kolega z drużyny Żewłakowa - mówił wówczas redaktor naczelny serwisu meczyki.pl, Tomasz Włodarczyk. Bjelica jest bezrobotny od 29 grudnia - wówczas rozstał się z Dinamem Zagrzeb. W poprzednim sezonie był trenerem Unionu Berlin, który poprowadził w 22 spotkaniach (6 zwycięstw, 6 remisów, 10 porażek). W latach 2016-2018 pracował w Lechu Poznań (78 meczów - 41 wygranych, 21 remisów, 16 porażek). W latach 2016-2018 był szkoleniowcem Lecha Poznań.

Edward Iordanescu żegna się z Legią Warszawa . W meczu z Widzewem Łódź zespół ma poprowadzić Inaki Astiz. Pojawiło się już pierwsze nazwisko trenera, który mógłby zastąpić Rumuna. Paweł Gołaszewski z Piłki Nożnej jako pierwszy poinformował, że może to być Nenad Bjelica. Informację tę potwierdzili inni dziennikarze.

Franek - 3 minuty temu, *.play-internet.pl Po pierwsze odsunąć Żewłakowa I Bobica. Ich kryteria wyboru trenera nie sprawdziły się. Amen. Teraz szukanie trenera to szukanie wśród bezrobotnych. To zla opcja. odpowiedz

wawiak - 4 minuty temu, *.233.155 No nie wiem. Od dawna bez wyników i na dodatek znajomy ferdka. Takie kumoterstwo źle wróży odpowiedz

Obcy - 4 minuty temu, *.t-mobile.pl Ciekawe czy Astiz ma papiery na prowadzenie pierwszej drużyny? Może dać mu szansę? Gorszy od Edwarda nie będzie. odpowiedz

R1958 - 8 minut temu, *.t-mobile.pl Toż to Circus😜 odpowiedz

e(L)o - 9 minut temu, *.amazonaws.com kolejny dramat...Zewłak wyp***j ze swoimi wizjami!!!!!!!!!!!! odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 11 minut temu, *.t-mobile.pl Tutaj żadna zmiana trenera, w perspektywie strategicznej, nic nie zmieni. Być może na chwilę, ale na dłuższą metę będzie to samo co z Edkiem Rumunem, albo i jeszcze gorzej. Problem w naszej Legii jest znacznie poważniejszy i złożony niż kwestia trenera. odpowiedz

Franek - 2 minuty temu, *.play-internet.pl @dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: popieram opinię odpowiedz

Kibic - 28 minut temu, *.centertel.pl Bardzo zły pomysł odpowiedz

Robert60 - 36 minut temu, *.play.pl Jak Legia zwolni Żewłakowa i Bobica (matki obecnego "sukcesu" - ojcem jest Mioduski), to byłyby pieniądze na porządnego trenera, a nie na "odgrzewane kotlety".

Cracovia i Górnik potrafiły znaleźć dobrych (jak na polskie warunki) trenerów, czyli jest to możliwe... odpowiedz

A22 - 38 minut temu, *.plus.pl I po uj? Zatrudnijcie wreszcie kogoś kto zostawi tu serce! Magiera, Vuković to ludzie którzy dla Legii dadzą się zagryźć!!! I tylko tacy dadzą sobie radę w tym burdelu!!! odpowiedz

Emeryt - 6 minut temu, *.play-internet.pl @A22: Magiera to jakby nie było trenera. odpowiedz

Pete - 39 minut temu, *.186.144 Wiadomo, jak to będzie wyglądać: przyjdzie jakiśtam trener, parę tygodni będą jakieś wyniki i będzie w miarę spokój, potem zacznie się zwalnianie trenera, co potrwa też parę tygodni i już w marcu na końcówkę przegranego sezonu będzie poszukiwanie nowego trenera... odpowiedz

dino - 5 minut temu, *.52.80 @Pete:

... który to trener będzie miał za zadanie od kolejnego sezonu zdobyć mistrzostwo

A osobą która będzie łączyła tych trenerów jest nasz złotousty Dariusz Mioduski odpowiedz

LLL - 41 minut temu, *.33.122 Nie nadaje się. To zły pomysł. odpowiedz

RM - 49 minut temu, *.tpnet.pl Czy my nie możemy znaleźć jakiegoś normalnego trenera, a nie tylko mieszać w tej samej misce z trenerami : Vuko, Bjelica, Kolendowicz.



Pogoń potrafiła szybko po zwoilnieniu KOlendowicza znaleźć wydaje się sensownego trenera, z doświadczeniem. odpowiedz

RM - 35 minut temu, *.tpnet.pl @RM: a będzie jak zwykle poszukiwanie trenera bez pracy, czyli takiego którego nikt nie chce. Tak samo z piłkarzami których ściągneliśmy, było wyczekiwanie do końca okienka i zbieranie resztek co zostały na rynku. odpowiedz

Czerczesoł - 50 minut temu, *.jmdi.pl Na te mimozy tylko Stasiu Czerczesow. Jak weźmie to towarzystwo za morde to zaczną chodzić jak przecinaki. odpowiedz

gutek - 54 minuty temu, *.play.pl który z trenerów następny do odstrzału? odpowiedz

doctor - 57 minut temu, *.ukpaperrolls.com Kolejny? Kolejny do podtrzymania polityki miodka...

Zalossne.... Jedynym do vyj...nia jest mioduski ktory prowadzi na w przepasc.

Przeciez to jest jasne jak slonce! Ze on nie chce wygrywac ligi, a kolejny i kolejny trener o tym wie i po prostu idzie na taki uklad. Hajs sie liczy i nic wiecej. Mioduskiemu nie oplaca sie wygrywac a trenerzyny przychoadzá tylko po forse.

JAK CHCECIE NORMALNOSCI TO TRZEBA SIE POZBYC WLASCICIELA KTORY TO ZERUJE NA NAS I KLUBIE.

Pozdrawiam kolege @bum mam juz takie samo zdanie i niema innej opcji. W Legii stypa od dawna, a klub mordowany jest od wewnatrz.

NSi osmieszeni przez zarzad. Moim zdaniem czas na prawdziwá wojne z tym zlodziejem mioduskim. odpowiedz

bum - 36 minut temu, *.02.net @doctor: Abra kadabra więc jestem ziom! Haha!

No cóż.... Wiadomo. Było jedzie po miduskim tak samo Radovic tak samo kuchy tak samo Vesovic i każdy inny eks piłkarz Legii czy inny działacz który miał z tą k.ą doczynienia.

Myślę że to powinno wystarczyć każdemu co ma jakiekolwiek wątpliwości 🙂

Każdy wie że pozbył się z klubu ludzi mentalnie związanych z klubem. A po co? A po to by mu nie bruździli w planach roz...ną klubu imokradzenia go.

Wiedział że musi się pozbyć takich ludzi i zastąpić ich judaszami. Tylko wtedy w spokoju będzie mógł niszczyć i kraść.

CO TAM SIE OD...ŁO TO GŁOWA MAŁA!

Legia jest w sytuacji wisełki i tylko patrzeć jak to pie...lnie i nie będzie co zbierać.

A KUMACI NIC NIE ROBIĄ.

Ostro jest naprawdę....

Midouski szuka następnego psa co mu zapewni przykrywkę do końca obecnego i kolejny sezon. A później to samo... Wyprzedaż i gorsze zamienniki oraz brak mistrzostwa czy pucharu, a winny znowu trener haha. Kolejna wymianka i powtórka schematu. A WY DLA MNEIGO JESTEŚCIE OCIEMNIAŁYM BYDŁEM DO ODDAWANIA KASY ZA TEN ZAPLANOWANY ZJAZD I MARNY KABARET.

PLUJE NA MIODUSKIEGO I NAPRAWDĘ CHCIAŁBYM KIEDYŚ NA NIEGO GDZIEŚ WPAŚĆ PRZYPADKIEM 😁



Ps

CZEKAM AŻ CI WIELCY KIBICE ZROBIĄ Z TYM SYFEM PORZĄDEK A ZLODZIEJ ODJEDZIE NA TACZCE BEZ KITU!!



pozdr odpowiedz

Dajcie sobie spokój - 58 minut temu, *.play-internet.pl Trener w wywiadzie mówił , że ciągle ma Lecha Poznań w swoim Sercu . Niema to jak wziąć trenera do Legii , który w sercu ma Lecha Poznań odpowiedz

Ursus - 59 minut temu, *.bosch.de Ponoć na liście zewlakowa koledowicz był nr1 ale był w pogoni, teraz dostępny odpowiedz

RM - 52 minuty temu, *.tpnet.pl @Ursus: nie strasz odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl Hahaha, te propozycje dziennikarzy sa zabawne. Przeciez wiadomo, ze Vuko wroci, a nei kolejne wynalazki z zagranicy w srodku sezonu. Poza tym, przeciez Zewlak spotkal sie z Vuko i powiedzial, mu, ze jak nie nowe otwarcie to jest 2 na liscie i, ze zawsze Legii pomoze, a teraz trzeba pomoc. Nie ma czasu na nowych trenerow, ktorym rok zajmie poznanie druzyny. Skad te pseudo dziennikarze biora tych kandydatow? Oni mysla, ze to jakis football manager? odpowiedz

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.25 A skąd ten Gołaszewski to niby wie? Oczywistym jest, że kilka nazwisk będzie się przebijać w mediach dla klików i nic dziwnego, że jeden z pierwszych strzałów, bo to jest zwykły STRZAŁ, trafia w Nenada Bjelicę. odpowiedz

zybi - 1 godzinę temu, *.93.162 Tylko Czerczesow odpowiedz

Tak jest! - 50 minut temu, *.centertel.pl @zybi:

Tylko Czerczesow! odpowiedz

Kg 1916 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Oni jaja sobie robią...Trener marzenie... odpowiedz

Kk - 1 godzinę temu, *.plus.pl To już wolę Vuko odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl @Kk: No i bedzie Vuko. odpowiedz

Arek - 35 minut temu, *.t-mobile.pl @Kk: Pinokio odpowiedz

RM - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl "Piłkarskei Jaja" - odcinek 1632, reżyser MIoduski odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl Tam to trzeba zabrać się za piłkarzy tak jak powiedział Pankov, w piz... i na gaz, nie ma zmiłuj. odpowiedz

Mdread - 1 godzinę temu, *.02.net No to bedzie circus albo skandaloza odpowiedz

