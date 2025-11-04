Wypożyczeni: Pełne mecze Barcii i Dembka

Sergio Barcia - fot. Woytek / Legionisci.com
Tylko Sergio Barcia oraz Bartosz Dembek rozegrali pełne mecze. Hiszpan był podporą defensywy Las Palmas, które zremisowała z Gijon. Natomiast Dembek i jego ekipa podzieliła się punktami ze Stalą Rzeszów. Pogoń Grodzisk Mazowiecki wyrwała zwycięstwo w doliczonym czasie gry. W spotkaniu wystąpiło trzech wypożyczonych legionistów.



Ekstraklasa

Igor Strzałek i jego Termalica Nieciecza otrzymali solidną lekcję futbolu do GKS Katowice. Ekipa ze Śląska wygrała 3-0, a wypożyczony z Legii zawodnik został zmieniony w 90. minucie rywalizacji.


I liga

W poniedziałek Pogoń Grodzisk Mazowiecki wygrała 2-1 z Odrą Opole. Oliwier Olewiński oraz Mateusz Szczepaniak wybiegli w podstawowym składzie i zostali zmienieni w 77. minucie. Za drugiego z nich wszedł Stanisław Gieroba, który w doliczonym czasie gry zobaczył żółtą kartkę. Poza kadrą meczową pozostał Jakub Adkonis. Dzięki tej wygranej Pogoń wskoczyła na 2. miejsce ustępując miejsca jedynie Wiśle Kraków.

W Rzeszowie piłkarze Pogoni Siedlce zremisowali 1-1 ze Stalą. Bartosz Dembek rozegrał pełne zawody, a Jakub Zbróg pojawił się na murawie w 72. minucie.


Hiszpania - LaLiga2

Las Palmas podzieliło się punktami z Gijon po bezbramkowym meczu. Sergio Barcia spędził na boisku 90 minut. W tym czasie wykazał się wysoką precyzją podań (84/87) oraz wygrał 4 z 7 pojedynków. 




