Portugalczyk kandydatem na trenera Legii?

Redakcja, źródło: Athlosnews

Grecki portal Athlosnews.gr poinformował, że jednym z kandydatów do objęcia stanowiska pierwszego trenera Legii Warszawa jest Rui Vitória. Portugalski trener został zwolniony w połowie września z Panathinaikosu Ateny i od tego czasu pozostaje bez pracy. 



 


Michał Żewłakow zna rynek grecki, w przeszłości występował w Olympiakosie Pireus. Wg serwisu, dyrektor sportowy już skontaktować się z trenerem, choć na razie nie zapadły żadne konkretne decyzje.

Vitória prowadził Panathinaikos przez 11 miesięcy, osiągając bilans 12 zwycięstw, 5 remisów i 6 porażek.


Rui Vitoria był trenerem Spartaka Moskwa w 2021 roku, gdy ten rywalizował z Legią Warszawa w fazie grupowej Ligi Europy  (1-0 w Moskwie i 0-1 w Warszawie).


Rui Vitoria

ur. 16.04.1970, Portugalia


kariera trenerska: 

lipiec 2006-czerwiec 2010 CD Fátima - 74, 1.18
lipiec 2010-sierpień 2011 FC Paços de Ferreira - 42,  1.52

sierpień 2011-czerwiec 2015 Vitoria Guimarães SC - 153, 1.41

lipiec 2025-styczeń 2019 Benfica Lizbona - 183, 2.20

styczeń 2019-grudzień 2020 Al-Nassr - 86, 2.03

maj 2021-grudzień 2021 Spartak Moskwa - 26, 1.27

lipiec 2022-luty 2024 reprezentacja Egiptu - 18, 2.22

październik 2024-wrzesień 2025 Panathinaikos - 43, 1.81




