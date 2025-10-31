Koszykówka

Mecz z Rytasem na Torwarze o 18:45

Piątek, 31 października 2025 r. 13:56 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zmieniona została godzina rozpoczęcia meczu 5. kolejki koszykarskiej Ligi Mistrzów z udziałem Legii Warszawa. Legioniści domowy mecz z litewskim Rytasem Wilno rozegrają we wtorek, 18 listopada o godzinie 18:45 na Torwarze. Niebawem ruszy sprzedaż biletów na to wydarzenie. Bezpośrednią transmisję spotkania pokaże TVP Sport.

Legia walczy o awans do kolejnej rundy rozgrywek Basketball Champions League. Najbliższy mecz w Lidze Mistrzów nasz zespół rozegra w środę, 5 listopada w greckim Patras. Początek meczu z Promitheasem Patras o godzinie 19:00 czasu polskiego (20:00 w Grecji).



