Współpracownicy Iordanescu odchodzą z Legii
źródło: Legia Warszawa
Wraz z trenerem Edwardem Iordănescu, który pełnił rolę pierwszego szkoleniowca Legii Warszawa, z klubu odchodzą jego współpracownicy - Alexandru Radu, Bogdan Merisanu i Michele Iannucci.
46-letni Alexandru Radu był głównym asystentem trenera Iordanescu, 31-letni Włoch Michele Iannucci odpowiadał za analizowanie postawy przeciwników, ale też własnej drużyny, z kolei 38-letni Bogdan Merisanu był odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne.
