Koszykówka

Koszulki meczowe z BCL do kupienia w sobotę

Piątek, 31 października 2025 r. 14:29 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Podczas sobotniego meczu Legii z Anwilem, w sprzedaży pojawią się długo wyczekiwane repliki koszulek meczowych, w których koszykarze Legii występują w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W sprzedaży będą obie wersje kolorystyczne - białe i zielone koszulki. Cena: 219 złotych. Można je nabywać w sklepiku znajdującym się pod główną tablicą wyników. Możliwa płatność kartą.

Niebawem koszulki pojawią się także w naszym sklepie internetowym - sklep.legiakosz.com.



