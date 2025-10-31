Koszykówka
Koszulki meczowe z BCL do kupienia w sobotę
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Podczas sobotniego meczu Legii z Anwilem, w sprzedaży pojawią się długo wyczekiwane repliki koszulek meczowych, w których koszykarze Legii występują w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W sprzedaży będą obie wersje kolorystyczne - białe i zielone koszulki. Cena: 219 złotych. Można je nabywać w sklepiku znajdującym się pod główną tablicą wyników. Możliwa płatność kartą.
Niebawem koszulki pojawią się także w naszym sklepie internetowym - sklep.legiakosz.com.
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom