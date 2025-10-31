Kto nowym trenerem? Giełda nazwisk
Kto będzie następnym stałym trenerem Legii Warszawa po Edwardzie Iordanescu? To pytanie zadają sobie dziś wszyscy kibice stołecznego klubu. Z kolei władze muszą szybko znaleźć krótką listę następców i podjąć decyzje o wyborze jednego z nich. Do tego czasu drużynę ma prowadzić Inaki Astiz.
W ofercie bukmachera Fortuna Online pojawił się zakład z 10 kandydaturami i oszacowała szanse na objęcie posady.
Kto faworytem do objęcia stanowiska?Nenad Bjelica - 2.00
Aleksandar Vuković - 3.00
Bartosz Grzelak - 6.00
Robert Kolendowicz - 6.50
Michał Probierz - 10.00
Markus Gisdol - 10.00
Johannes Thorup - 12.50
Czesław Michniewicz - 20.00
Dawid Szulczek - 30.00
Adam Majewski - 30.00
Czy wśród powyższych nazwisk jest następny trener Legii Warszawa?
Ta lista na pewno będzie się powiększać. Już teraz media informowały o możliwym zainteresowaniu Rui Vitorią oraz Joao Henriquesem.
