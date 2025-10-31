Kto nowym trenerem? Giełda nazwisk

fot. Mishka / Legionisci.com
Kto będzie następnym stałym trenerem  Legii Warszawa po Edwardzie Iordanescu? To pytanie zadają sobie dziś wszyscy kibice stołecznego klubu. Z kolei władze muszą szybko znaleźć krótką listę następców i podjąć decyzje o wyborze jednego z nich. Do tego czasu drużynę ma prowadzić Inaki Astiz.



W ofercie bukmachera Fortuna Online pojawił się zakład z 10 kandydaturami i oszacowała szanse na objęcie posady.


Kto faworytem do objęcia stanowiska?

Nenad Bjelica - 2.00 

Aleksandar Vuković - 3.00

Bartosz Grzelak - 6.00

Robert Kolendowicz - 6.50

Michał Probierz - 10.00

Markus Gisdol - 10.00

Johannes Thorup - 12.50

Czesław Michniewicz - 20.00

Dawid Szulczek - 30.00

Adam Majewski - 30.00


Czy wśród powyższych nazwisk jest następny trener Legii Warszawa?

Ta lista na pewno będzie się powiększać. Już teraz media informowały o możliwym zainteresowaniu Rui Vitorią oraz Joao Henriquesem.


fot. Fortuna
fot. Fortuna


Komentarze (13)

Dickson Chotowski - 10 minut temu, *.btcentralplus.com

A dlaczego nie Inaki Astiz na stale ? Wychowany w Hiszpanii, zna Legie wiec nie bedzie stresu no i lepiej mowi po Polsku niz duzo Polakow. Bedzie naszym Guardiola !!

Arek - 29 minut temu, *.t-mobile.pl

😂😂 serio to "najlepsi" kandydaci?

Legia - 33 minuty temu, *.31.17

Żaden z nich, bo fortuna tak sobie wymyśliła ? żałosne

wkz - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl

Żewłakow w jakimś wywiadzie/programie powiedział że Probierz nie będzie trenerem L

Najbardziej podoba mi się Johannes Trup - 38 minut temu, *.166.125

idealny kandydat do tej trumny której ostatniego gwoździa wbił zasmarkaniec z paprykarza

(L)egionowo - 40 minut temu, *.vectranet.pl

Tylko Vuković.

Xavery - 13 minut temu, *.com.cy

@(L)egionowo:
Tylko nie on.
No chyba, że na etacie szatniowego motywatira.

Bronek 49 - 53 minuty temu, *.vectranet.pl

aby tylko nie Michniewicz nie widzę też Vuco któremu raz się udało to nie świadczy że uda się znowu

singspiel - 56 minut temu, *.atman.pl

probierz i czesio. powiało grozą

Łuki - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

W Legii nie ma stałych trenerów. Wszyscy są tymczasowi. Ten kolejny kto by to nie był to też za rok już go tu nie będzie.

robochłop - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Moim faworytem jest Gepetto - tylko on obrobi ten skład drewna...

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.54

Typowe zakłady dla naiwnych. Śmiesznie niskie kursy - 2,0 random Bielica i brak opcji "inny", gdzie może się okazać że każda wspomniana opcja będzie przegrana. Biorąc pod uwagę, że to same strzały nazwiskami jest to bardzo możliwe. Skoro jest 2,0 na Bielicę to powinno być o podobnym kursie do zagrania, że trenerem zostanie dowolna inna osoba. Ale nie ma, bo to zakłady dla naiwnych. Nie polecam.

Tym - 1 godzinę temu, *.net.pl

Jak dla mnie na dzień dzisiejszy to tylko Vuko zna Legię od a do z

