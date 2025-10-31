Kto nowym trenerem? Giełda nazwisk

Piątek, 31 października 2025 r. 17:00 Woytek, źródło: artykuł sponsorowany

Kto będzie następnym stałym trenerem Legii Warszawa po Edwardzie Iordanescu? To pytanie zadają sobie dziś wszyscy kibice stołecznego klubu. Z kolei władze muszą szybko znaleźć krótką listę następców i podjąć decyzje o wyborze jednego z nich. Do tego czasu drużynę ma prowadzić Inaki Astiz.

Kto faworytem do objęcia stanowiska?

Aleksandar Vuković - 3.00

Bartosz Grzelak - 6.00

Robert Kolendowicz - 6.50

Michał Probierz - 10.00

Markus Gisdol - 10.00

Johannes Thorup - 12.50

Czesław Michniewicz - 20.00

Dawid Szulczek - 30.00

Adam Majewski - 30.00





Czy wśród powyższych nazwisk jest następny trener Legii Warszawa?

Ta lista na pewno będzie się powiększać. Już teraz media informowały o możliwym zainteresowaniu Rui Vitorią oraz Joao Henriquesem.



