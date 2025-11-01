Kapuadi powołany do reprezentacji
źródło: 90minut.pl
Steve Kapuadi z Legii Warszawa został powołany do reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga na listopadowe zgrupowanie. Demokratyczna Republiki Konga zmierzy się w półfinale baraży eliminacji mistrzostw świata w strefie afrykańskiej z Kamerunem (13 listopada, 20:00, Rabat (Maroko)).
W ewentualnym finale (16 listopada, 20:00, Rabat (Maroko)) zagra ze zwycięzcą meczu Nigeria - Gabon.
