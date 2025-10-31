2025-09-09 | Daria Górska
Tenis

Wyniki Górskiej w Egipcie

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tenisistka Legii, Daria Górska wzięła udział w turnieju ITF W15 w egipskim Szarm el-Szejk. W singlu legionistka dotarła do ćwierćfinału, podobnie jak w grze podwójnej, w której grała w parze z Xenią Bandurowską.



Wyniki legionistki:
I runda: Daria Górska - Stella Remander (Finlandia) 6-4, 6-2
II runda: Daria Górska - Hania Abouelsaad (Egipt) 6-3, 7-6(5)
1/4 finału: Daria Górska - Victoria Milovanova (Rosja) 3-6, 0-3

I runda: Daria Górska/Xenia Bandurowska - Anastazja Aralova/Jelena Utkina (Rosja) 6-3, 6-2
1/4 finału: Górska/Bandurowska - Daria Belyaeva/Daria Kharianova (Rosja) 6-7(6), 6-3, 8-10




