Gdzie obejrzeć mecz Widzew Łódź - Legia Warszawa?

Sobota, 1 listopada 2025 r. 23:22 Woytek

Kibice ze stolicy Polski nie obejrzą na żywo meczu Widzew Łódź - Legia Warszawa z powodu zakazu wyjazdowego. Mecz będzie można obejrzeć w Canal+ 4K Ultra HD i Canal+ Sport 3. Początek o godz. 20:15.

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu, a także na wszystkie materiały pomeczowe.







