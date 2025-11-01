Gdzie obejrzeć mecz Widzew Łódź - Legia Warszawa?
Woytek
Kibice ze stolicy Polski nie obejrzą na żywo meczu Widzew Łódź - Legia Warszawa z powodu zakazu wyjazdowego. Mecz będzie można obejrzeć w Canal+ 4K Ultra HD i Canal+ Sport 3. Początek o godz. 20:15.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu, a także na wszystkie materiały pomeczowe.
