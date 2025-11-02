Inaki Astiz - fot. Woytek / Legionisci.com
Konferencja

Astiz: Było trochę wzajemnego respektu

Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Ciężko powiedzieć, dlaczego nie gramy równo przez cały mecz. Chcemy grać zawsze tak, jak dziś w końcówce, ale z drugiej strony jest też zespół, który chce robić to samo. Było dziś trochę wzajemnego respektu, czasami były momenty, w których oba zespoły nie chciały ryzykować czy stosować wysokiego pressingu i otwierać przestrzeni z tyłu - powiedział po meczu z Widzewem Łódź trener Legii, Inaki Astiz.



 


- Widzew ma zawodników, którzy czują się bardzo komfortowo w takich sytuacjach. Kilka dni temu graliśmy dogrywkę, Widzew też. Warunki do gry też nie były łatwe. Mecz trwa 95 minut i nie zawsze się wygrywa czy remisuje w pierwszych połowach – trzeba grać do końca, a dziś tę końcówkę mieliśmy dobrą i walczyliśmy do końca o punkty.

- Trzeba było starać się zmienić mental, detale, komunikację. Mieliśmy tylko dwa dni, żeby się przygotować do meczu, ale wydaje mi się, że to się udało na dobrym poziomie. Do czwartku nie będziemy mieli wiele więcej czasu, ale robimy wszystko, żeby drużyna była przygotowana jak najlepiej.


O Kacprze Urbańskim

Kłopoty kadrowe na tej pozycji sprawiły, że zadecydowaliśmy, iż Kacper Urbański zagra z boku. Brakuje mu tego, żeby miał piłkę przy nodze – wiemy o tym, rozmawialiśmy o tym już w przerwie. Miał trochę trudności, ale myślę, że znajdziemy rozwiązania, żeby był częściej przy piłce, bo wcześniej robił to doskonale i wiemy, że może dużo dać drużynie. 




Komentarze (3)

Dario - 30 minut temu, *.t-mobile.pl

Respekt ? Raczej obsrana zbroja Pana trenera. A chodyna i rajović w 1 składzie to już sabotaz

odpowiedz
Taki pomysł : - 52 minuty temu, *.tpnet.pl

sprowadźcie Kramera z powrotem zimą , dobry był .

odpowiedz
Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl

Nie wiem ile czasu dostanie Astiz,ale dzisiejszym meczem nie powalczył o siebie wystawiając Rajovicia i Chodyne w 1 składzie, oraz nie miał pomysłu na grę ofensywną. Jedynie widać było większe zaangażowanie w grę i lepszy kompakt formacji.Dobrze zareagował w końcówce zmieniając obu wyżej wymienionych ,dając jakiekolwiek nadzieje na wyrównanie! I duży plus,że dał Elitima na 6-tkę,czym bardziej usprawnił gre pozycyjną.Dla mnie jednak to trochę mało,brak odwagi w wyjsciowym skladzie i próby zaskoczenia czymś Widzew.Co najwyżej poprawność.

odpowiedz
