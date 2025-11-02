Konferencja

Astiz: Było trochę wzajemnego respektu

Niedziela, 2 listopada 2025 r. 22:49 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Ciężko powiedzieć, dlaczego nie gramy równo przez cały mecz. Chcemy grać zawsze tak, jak dziś w końcówce, ale z drugiej strony jest też zespół, który chce robić to samo. Było dziś trochę wzajemnego respektu, czasami były momenty, w których oba zespoły nie chciały ryzykować czy stosować wysokiego pressingu i otwierać przestrzeni z tyłu - powiedział po meczu z Widzewem Łódź trener Legii, Inaki Astiz.









O Kacprze Urbańskim

Kłopoty kadrowe na tej pozycji sprawiły, że zadecydowaliśmy, iż Kacper Urbański zagra z boku. Brakuje mu tego, żeby miał piłkę przy nodze – wiemy o tym, rozmawialiśmy o tym już w przerwie. Miał trochę trudności, ale myślę, że znajdziemy rozwiązania, żeby był częściej przy piłce, bo wcześniej robił to doskonale i wiemy, że może dużo dać drużynie.