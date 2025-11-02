Znów bez zwycięstwa
Pomimo zmiany na stanowisku pierwszego trenera, w składzie Legii nie uświadczyliśmy żadnej rewolucji. Od pierwszej minuty spotkania "Wojskowi" starali się zaskoczyć swoich przeciwników strzałami z dystansu. Dwukrotnie próbował tego Rafał Augustyniak, lecz pomocnik gości trafił jedynie najpierw w jednego z rywali, a potem w Miletę Rajovicia. Gospodarze byli bardziej aktywni i nieprzewidywalni. W 15. minucie lewą stroną urwał się Szymon Czyż, który chciał mocno wstrzelić piłkę w pole karne rywali. Szczęśliwie pomocnik był niedokładny, co uratowało legionistów. Łodzianie byli agresywni i atakowali Legię wysokim pressingiem. Sprawiało to graczom Inakiego Astiza niemałe problemy.
W 30. minucie znakomita szansa dla stołecznego klubu. Po koronkowej akcji w polu karnym Widzewa, przytomnie do Radovana Pankova futbolówkę zgrał Steve Kapuadi. Ten pierwszy oddał płaski strzał, ale ofiarna interwencja defensorów nie pozwoliła Serbowi cieszyć się z gola. Legia z biegiem czasu radziła sobie coraz lepiej i stopniowo zyskiwała przewagę. Wkrótce zabrakło im nieco szczęścia, kiedy po wrzutce ze skrzydła od Pawła Wszołka o krok od pokonania własnego bramkarza był Stélios Andréou.
Legia cały czas była częstszym gościem na połowie przeciwnika. Brakowało jednak tego co kluczowe, czyli celnych strzałów, Pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry Bartosz Kapustka huknął z dystansu ile sił w nodze. Pomocnik był jednak niedokładny i trafił dokładnie w to miejsce, gdzie ustawiony był Veljko Ilić. Kilka minut potem sędzia zakończył pierwszą połowę. W niej nieco lepiej prezentowali się gracze Legii, ale i tak trudno powiedzieć, że zrobili wystarczająco długo, aby wyjść na prowadzenie.
Druga połowa zaczęła się leniwie. Przez długi czas obydwie drużyny nie potrafiły poważnie zagrozić przeciwnikowi. W 55. minucie Widzew przeprowadził ładną akcję, którą bliski sfinalizowania był Fran Alvarez. Szczęśliwie znakomitym powrotem popisał się Kacper Urbański, który wrócił do obrony i zablokował przeciwnika. Za moment Alvarez dograł z kolei do Fornalczyka, który oddał mocny strzał z powietrza. Kacper Tobiasz udanie odbił jego próbę i utrzymał bezbramkowy wynik w Łodzi. Po godzinie gry kolejna akcja Widzewa, który zaczął dominować. Najpierw w znakomitej sytuacji złą decyzją podjął Czyż, tracąc w ten sposób piłkę. Za moment mocne uderzenie Juljana Shehu zostało zablokowane.
Łodzianie byli napędzeni i stale szukali okazji na gola. Po niespełna godzinie gry nierozważnie we własnym polu karnym zachował się Urbański, który pociągnął za koszulkę Angela Baenę. Po analizie VAR sędzia zdecydował się na podyktowanie jedenastki. Rzut karny na gola pewnym strzałem zamienił Sebastian Bergier. Od tego momentu było jasne, że o punkty na stadionie w Łodzi będzie bardzo ciężko. W 70. minucie legioniści przedostali się pod pole karne Widzewa, gdzie zrobił się prawdziwy kocioł. Wojciech Urbański czy Ermal Krasniqi mieli znakomite szanse, ale bramka Widzewa była jak zaczarowana.
W 79. minucie ładna akcja Widzewa, po której sam na sam z Tobiaszem znalazł się Shehu. Golkiper Legii wygrał ten pojedynek, dobrze skracając kąt. Pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry do remisu doprowadził Krasniqi, dla którego był to tym samym pierwszy strzelony gol w barwach stołecznego klubu. Pomocnik doszedł do dośrodkowania i mając sporo miejsca, najpierw oszukał interweniującego Samuela Akere, a potem precyzyjnym uderzeniem pokonał Ilicia. Końcówka meczu należała do Legii, która usilnie atakowała, aby wyszarpać trzy punkty. W doliczonym czasie gry na uderzenie ze sporej odległości zdecydował się Ruben Vinagre, ale piłka przeleciała obok słupka.
14. kolejka
#LEGWID
17894
Stadion Miejski Widzewa Łódź
2.11.2025
20:15
Asystent trenera: Yuriy Beno
Kierownik drużyny: Arkadiusz Noga
Lekarz: Damian Durka
Fizjoterapeuta: Paweł Karasiak
Asystent trenera: Grzegorz Mokry
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Główny: Patryk Gryckiewicz
Asystent: Jakub Winkler
Asystent: Damian Rokosz
Techniczny: Aleksander Borowiak
VAR: Piotr Lasyk
AVAR: Marcin Borkowski
Temperatura 11°C
Ciśnienie 1012 hPa
Wilgotność 100%
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.45 lat
Podstawowa + zmiennicy: 26.56 lat
Cała kadra meczowa: 26.9 lat
Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 183.5 cm
Podstawowa + zmiennicy: 183.3 cm
Cała kadra meczowa: 183.5 cm
Dobrze, że remis bo zaraz byłoby kiepsko
Cały skład jest do sprzedaży,dno dna.Tragedia,kopanina bez pomysłu.Oni są po prostu słabi i przeciętni bardzo.
Czapki z głów. W takiej sytuacji. Moze jednak Vukovic po raz trzeci?!
Astiz myśli, ze kierownictwo zwolniło trenera, zeby patrzeć jak następca gra jota w jotę to samo co zwolniony poprzednik.
Niestety ale bez napastnika nie da rady wygrywać meczów. Trudno uwierzyć do czego doprowadzono w tym klubie. Sprowadzono duńską kłodę drewna z Anglii za 3 mln euro i defensywnego napastnika,który w zeszłym sezonie nastrzelał aź 1 bramkę. To się normalnie nie mieści w głowie. Tu żaden Bjelica czy Vitoria nie pomoże jeśli nie sprowadzi się w trybie natychmiastowym napastnika z prawdziwego zdarzenia.
A jednak się okazało, że to nie Edward był problemem Legii. Astiz dostał szansę, ale już wyjściowym składem mocno zawiódł. Widzew przeraźliwie słaby, więc ten remis też wiele mówi o Legii.
Kto odpowiada za transfery naszych trenerów i graczy? Zieliński, Hera oddelegowany do wzmocnienia pionu sportowego, Żewłakow I Bobic. I co oni jeszcze robią w Legii? To ich wynalazki Fejo Iordanescu i oni mają decydować o nowym trenerze. Oni ściągali kopaczy którym piłką przeszkadza. I dalej będą szukać rozgrywającego I napastnika?
Coście skur...yny uczynili z tym klubem 🤬🤬🤬🤬 pudel won
Jeden punkt do utrzymania zdobyliśmy. Jest
c.. jowo ale stabilnie.
Hej Legio tylko mistrzostwo Hej Legio tylko mistrzostwo 2030 😁
Mecz dla masochistów, poziom samobiczowania sympatyka Legii w czasie raczenia się grą swoich ulubieńców sięgnął gwiazdozbioru Oriona, gdy tak człowiek ogląda popisy obecnie zatrudnionych napastników oraz ich serwisantów, to aż ogarnia go tęsknota za takimi strzelbami, jak Arrubarena, Sadiku, Kulenović, czy chociażby Rosołek.
Strefa spadkowa tuż, tuz
Nie spodziewałem się wygranej. W Legii jest zbyt dużo grajków na poziomie 3 ligii. Tylko walka o utrzymanie i nic więcej!
Astiz właśnie pokazał że jest bezjajeczny Mam nadzieję że właśnie wyjaśniła się jego kandydatura na głównego trenera.
Gość widzi że gra nie idzie od 2 miesięcy i wystawia dokładnie to samo co za Rumuna
@Ja: wyjatkowo w tym meczu trzeba im pogratulowac zaangazowania i gryzienia trawy. Na nic sie to zdalo, bo ze slabym zydzewem mogli wiecej strzelic
@Ja: właśnie napisałem to samo. co za kasztan
kto tam wie że 3 pk to trzeba wygrac?
Z czym do ludzi? Widzieliście dzisiaj Jagiellonie co grała? Choć przegrała z Rakowem 1:2 to nawet do pięt Legia jej nie dorasta, nieudacznicy.
Słabo wyszło .ale jak jest dołek to musi być i górka tylko ,czy nadal zjazd jest ,czy już nie 🤔
Jak ma być zwycięstwo,przecież Ci kandydaci na piłkarzu nie są jedną drużyną!pognać dziadostwo do rezerw i zmniejszyć wynagrodzenia!Tu nawet z tymi pipkami Stasiu Czerczesow by nic nie zrobił
Jak zaczniecie grać w 11 zamiast w 9, to zaczniecie wygrywać. Chciałbym zobaczyć skład Legii bez Rajovica i bez Chodyny. To jakaś masakra.
Jak na grę w 9 bo chodyny i rajovicia nie można zaliczać do pelno wartosciowych graczy to nieźle 😂
Niw wiem jak wy ale widziałem karnego po faulu na Urbanskim.
Astiz mógł błysnąć, coś zamieszać ze składem, a on popełnił te same błędy co Niewyspanescu.
Faja z niego nie trener.
Inna sprawa że te dwa Muppety Żewłakow i Bobic zmontowali nam tu niezły skład węgla i papy.
@Astiz out: Sam sobie odpowiedziałeś na swoje pytanie ,kim miał zabłysnąć ?
Nie da się tego oglądać. Kolejny mecz piach. Ps. Jak widze w pierwszym składzie Petera Croucha to mnie szlak trafia, o Chodynie nie wspomne.
@Damian: Chodynie ktoś powinien wytłumaczyć, że nie nadaje się na piłkarza i powinien zmienić zawód.
moze z nieciecza
Chodyna?
Rajovic?
W 9 jedziemy grać z Widzewem. No, to i remis, bo jeszcze Urbańskiemu prąd odcięło.
Kopanina straszna. Piłkarscy impotenci.
Pudel, coś ty zrobił z naszą Legią?! 12 punktów straty do lidera. 💩
Szkoda strzepić ryja!!!
Brak jakosci z przodu widoczna,ale walki nie można im było dziś odmówić. Brawo LEGIA za ten punkcik!👏 Przynajmniej nie daliśmy zydkom satysfakcji.
Tylko mistrzostwo !!!!!!!!
Może i bez zwycięstwa ale w końcu "jeździli na du...ch" i była walka . Jedyny fatalny nadal Rajovic, który nadal nie umie nawet trafić w piłkę :(
3 mln euro za 2 metry drewna toż to okazja była
po prostu kiepa mizeria kompletna a ten dun jest po prostu do d...y
Walka o utrzymanie trwa. Ciężko im idzie zdobywanie bramek.
Zero napastnika
Brawo Inaki!
Duma!
Nie potrzebujemy innego trenera!
@Vuko: Ty jesteś normalny? Chłop miał dosłownie kilka godzin na ogarnięcie drużyny po swojemu...
@Olo: Przeciez jest w tym klubie caly czas. Nie widzial ze Chodyna i peret crouch graja piach. Z takim napstnikiem wyjsc to jak w ogole nie wyjsc. Pozdrawiam (L)
Piłkarze legii to jedno wielkie 💩
