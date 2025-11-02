2025-11-02 | Widzew Łódź - Legia Warszawa Claude Goncalves Bartosz Kapustka - fot. Woytek / Legionisci.com
Widzew 1-1 Legia

Znów bez zwycięstwa

Wiśnia, źródło: Legionisci.com
Legia Warszawa tylko zremisowała 1-1 z Widzewem w meczu 14. kolejki Ekstraklasy. Na prowadzenie wyszli gospodarze w 66. minucie za sprawą Sebastiana Bergiera. Potem do remisu doprowadził rezerwowy Ermal Krasniqi. Spotkanie, będące jednocześnie czwartym ligowym niewygranym meczem Legii, niewiele różniło się od poprzednich w wykonaniu stołecznego klubu.

 


Pomimo zmiany na stanowisku pierwszego trenera, w składzie Legii nie uświadczyliśmy żadnej rewolucji. Od pierwszej minuty spotkania "Wojskowi" starali się zaskoczyć swoich przeciwników strzałami z dystansu. Dwukrotnie próbował tego Rafał Augustyniak, lecz pomocnik gości trafił jedynie najpierw w jednego z rywali, a potem w Miletę Rajovicia. Gospodarze byli bardziej aktywni i nieprzewidywalni. W 15. minucie lewą stroną urwał się Szymon Czyż, który chciał mocno  wstrzelić piłkę w pole karne rywali. Szczęśliwie pomocnik był niedokładny, co uratowało legionistów. Łodzianie byli agresywni i atakowali Legię wysokim pressingiem. Sprawiało to graczom Inakiego Astiza niemałe problemy.


W 30. minucie znakomita szansa dla stołecznego klubu. Po koronkowej akcji w polu karnym Widzewa, przytomnie do Radovana Pankova futbolówkę zgrał Steve Kapuadi. Ten pierwszy oddał płaski strzał, ale ofiarna interwencja defensorów nie pozwoliła Serbowi cieszyć się z gola. Legia z biegiem czasu radziła sobie coraz lepiej i stopniowo zyskiwała przewagę. Wkrótce zabrakło im nieco szczęścia, kiedy po wrzutce ze skrzydła od Pawła Wszołka o krok od pokonania własnego bramkarza był Stélios Andréou


Legia cały czas była częstszym gościem na połowie przeciwnika. Brakowało jednak tego co kluczowe, czyli celnych strzałów, Pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry Bartosz Kapustka huknął z dystansu ile sił w nodze. Pomocnik był jednak niedokładny i trafił dokładnie w to miejsce, gdzie ustawiony był Veljko Ilić. Kilka minut potem sędzia zakończył pierwszą połowę. W niej nieco lepiej prezentowali się gracze Legii, ale i tak trudno powiedzieć, że zrobili wystarczająco długo, aby wyjść na prowadzenie.


Widzew Łódź - Legia Warszawa Kacper Chodyna
fot. Woytek / Legionisci.com


Druga połowa zaczęła się leniwie. Przez długi czas obydwie drużyny nie potrafiły poważnie zagrozić przeciwnikowi. W 55. minucie Widzew przeprowadził ładną akcję, którą bliski sfinalizowania był Fran Alvarez. Szczęśliwie znakomitym powrotem popisał się Kacper Urbański, który wrócił do obrony i zablokował przeciwnika. Za moment Alvarez dograł z kolei do Fornalczyka, który oddał mocny strzał z powietrza. Kacper Tobiasz udanie odbił jego próbę i utrzymał bezbramkowy wynik w Łodzi. Po godzinie gry kolejna akcja Widzewa, który zaczął dominować. Najpierw w znakomitej sytuacji złą decyzją podjął Czyż, tracąc w ten sposób piłkę. Za moment mocne uderzenie Juljana Shehu zostało zablokowane.


Łodzianie byli napędzeni i stale szukali okazji na gola. Po niespełna godzinie gry nierozważnie we własnym polu karnym zachował się Urbański, który pociągnął za koszulkę Angela Baenę. Po analizie VAR sędzia zdecydował się na podyktowanie jedenastki. Rzut karny na gola pewnym strzałem zamienił Sebastian Bergier. Od tego momentu było jasne, że o punkty na stadionie w Łodzi będzie bardzo ciężko. W 70. minucie legioniści przedostali się pod pole karne Widzewa, gdzie zrobił się prawdziwy kocioł. Wojciech Urbański czy Ermal Krasniqi mieli znakomite szanse, ale bramka Widzewa była jak zaczarowana. 


W 79. minucie ładna akcja Widzewa, po której sam na sam z Tobiaszem znalazł się Shehu. Golkiper Legii wygrał ten pojedynek, dobrze skracając kąt. Pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry do remisu doprowadził Krasniqi, dla którego był to tym samym pierwszy strzelony gol w barwach stołecznego klubu. Pomocnik doszedł do dośrodkowania i mając sporo miejsca, najpierw oszukał interweniującego Samuela Akere, a potem precyzyjnym uderzeniem pokonał Ilicia. Końcówka meczu należała do Legii, która usilnie atakowała, aby wyszarpać trzy punkty. W doliczonym czasie gry na uderzenie ze sporej odległości zdecydował się Ruben Vinagre, ale piłka przeleciała obok słupka.


Ekstraklasa 2025/2026
14. kolejka
#LEGWID
17894
Łódź, Polska
Stadion Miejski Widzewa Łódź
2.11.2025
20:15
Widzew Łódź
Legia Warszawa
Widzew Łódź
1-1
Legia Warszawa
66' Bergier (k)
(0-0)
Krasniqi 85'
30 Veljko Ilić
5 Stélios Andréou
14 Ricardo Visus
4 Mateusz Żyro
13 Dion Gallapeni
55 Szymon Czyż 80'
10 Fran Alvarez
6 Juljan Shehu 95'
77 Angel Baena 81'
99 Sebastian Bergier 72'
7 Mariusz Fornalczyk 81'
98 Maciej Kikolski
3 Samuel Kozlovsky
8 Tonio Teklić
9 Andi Zeqiri 72'
16 Peter Therkildsen 95'
19 Bartłomiej Pawłowski 80'
25 Marek Hanousek 81'
27 Pape Meissa Ba
57 Samuel Akere 81'
Kacper Tobiasz 1
Paweł Wszołek 7
Radovan Pankov 12
Steve Kapuadi 3
Ruben Vinagre 19
Bartosz Kapustka 67
72' Rafał Augustyniak 8
65' Claude Goncalves 5
65' Kacper Chodyna 11
72' Mileta Rajović 29
84' K. Kacper Urbański 82
Gabriel Kobylak 27
Marco Burch 4
Kamil Piątkowski 91
Artur Jędrzejczyk 55
Patryk Kun 23
72' Juergen Elitim 22
65' W. Wojciech Urbański 53
84' Jakub Żewłakow 20
65' Ermal Krasniqi 77
72' Antonio Čolak 14
Trener: Igor Jovićević
Asystent trenera: Yuriy Beno
Kierownik drużyny: Arkadiusz Noga
Lekarz: Damian Durka
Fizjoterapeuta: Paweł Karasiak
Trener: Inaki Astiz
Asystent trenera: Grzegorz Mokry
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Sędziowie
Główny: Patryk Gryckiewicz
Asystent: Jakub Winkler
Asystent: Damian Rokosz
Techniczny: Aleksander Borowiak
VAR: Piotr Lasyk
AVAR: Marcin Borkowski
Pogoda:
Temperatura 11°C
Ciśnienie 1012 hPa
Wilgotność 100%

Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.45 lat
Podstawowa + zmiennicy: 26.56 lat
Cała kadra meczowa: 26.9 lat

Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 183.5 cm
Podstawowa + zmiennicy: 183.3 cm
Cała kadra meczowa: 183.5 cm

tagi:
Komentarze (41)

Oj - 5 minut temu, *.play.pl

Dobrze, że remis bo zaraz byłoby kiepsko

odpowiedz
Kris - 6 minut temu, *.t-mobile.pl

Cały skład jest do sprzedaży,dno dna.Tragedia,kopanina bez pomysłu.Oni są po prostu słabi i przeciętni bardzo.

odpowiedz
Warszawiak1234 - 6 minut temu, *.play-internet.pl

Czapki z głów. W takiej sytuacji. Moze jednak Vukovic po raz trzeci?!

odpowiedz
tomiacab - 6 minut temu, *.centertel.pl

Astiz myśli, ze kierownictwo zwolniło trenera, zeby patrzeć jak następca gra jota w jotę to samo co zwolniony poprzednik.

odpowiedz
Sebo(L) - 8 minut temu, *.vectranet.pl

Niestety ale bez napastnika nie da rady wygrywać meczów. Trudno uwierzyć do czego doprowadzono w tym klubie. Sprowadzono duńską kłodę drewna z Anglii za 3 mln euro i defensywnego napastnika,który w zeszłym sezonie nastrzelał aź 1 bramkę. To się normalnie nie mieści w głowie. Tu żaden Bjelica czy Vitoria nie pomoże jeśli nie sprowadzi się w trybie natychmiastowym napastnika z prawdziwego zdarzenia.

odpowiedz
Roma - 8 minut temu, *.lunet.eu

A jednak się okazało, że to nie Edward był problemem Legii. Astiz dostał szansę, ale już wyjściowym składem mocno zawiódł. Widzew przeraźliwie słaby, więc ten remis też wiele mówi o Legii.

odpowiedz
Sen o - 8 minut temu, *.play.pl

Kto odpowiada za transfery naszych trenerów i graczy? Zieliński, Hera oddelegowany do wzmocnienia pionu sportowego, Żewłakow I Bobic. I co oni jeszcze robią w Legii? To ich wynalazki Fejo Iordanescu i oni mają decydować o nowym trenerze. Oni ściągali kopaczy którym piłką przeszkadza. I dalej będą szukać rozgrywającego I napastnika?

odpowiedz
Wsciek(L) y - 9 minut temu, *.centertel.pl

Coście skur...yny uczynili z tym klubem 🤬🤬🤬🤬 pudel won

odpowiedz
Darek - 9 minut temu, *.tpnet.pl

Jeden punkt do utrzymania zdobyliśmy. Jest
c.. jowo ale stabilnie.

odpowiedz
MZ80 - 9 minut temu, *.centertel.pl

Hej Legio tylko mistrzostwo Hej Legio tylko mistrzostwo 2030 😁

odpowiedz
Bombardo - 9 minut temu, *.poneytelecom.eu

Mecz dla masochistów, poziom samobiczowania sympatyka Legii w czasie raczenia się grą swoich ulubieńców sięgnął gwiazdozbioru Oriona, gdy tak człowiek ogląda popisy obecnie zatrudnionych napastników oraz ich serwisantów, to aż ogarnia go tęsknota za takimi strzelbami, jak Arrubarena, Sadiku, Kulenović, czy chociażby Rosołek.

odpowiedz
R1958 - 10 minut temu, *.t-mobile.pl

Strefa spadkowa tuż, tuz

odpowiedz
Koczi - 12 minut temu, *.3.179

Nie spodziewałem się wygranej. W Legii jest zbyt dużo grajków na poziomie 3 ligii. Tylko walka o utrzymanie i nic więcej!

odpowiedz
Ja - 12 minut temu, *.orange.pl

Astiz właśnie pokazał że jest bezjajeczny Mam nadzieję że właśnie wyjaśniła się jego kandydatura na głównego trenera.
Gość widzi że gra nie idzie od 2 miesięcy i wystawia dokładnie to samo co za Rumuna

odpowiedz
kiedys sie uda - 4 minuty temu, *.orange.pl

@Ja: wyjatkowo w tym meczu trzeba im pogratulowac zaangazowania i gryzienia trawy. Na nic sie to zdalo, bo ze slabym zydzewem mogli wiecej strzelic

odpowiedz
tomiacab - 4 minuty temu, *.centertel.pl

@Ja: właśnie napisałem to samo. co za kasztan

odpowiedz
Karol Gruta - 12 minut temu, *.tpnet.pl

kto tam wie że 3 pk to trzeba wygrac?

odpowiedz
MMauriXXio - 12 minut temu, *.fastarswiatlowod.pl

Z czym do ludzi? Widzieliście dzisiaj Jagiellonie co grała? Choć przegrała z Rakowem 1:2 to nawet do pięt Legia jej nie dorasta, nieudacznicy.

odpowiedz
Biała si - 13 minut temu, *.vectranet.pl

Słabo wyszło .ale jak jest dołek to musi być i górka tylko ,czy nadal zjazd jest ,czy już nie 🤔

odpowiedz
PWaw83 - 13 minut temu, *.play-internet.pl

Jak ma być zwycięstwo,przecież Ci kandydaci na piłkarzu nie są jedną drużyną!pognać dziadostwo do rezerw i zmniejszyć wynagrodzenia!Tu nawet z tymi pipkami Stasiu Czerczesow by nic nie zrobił

odpowiedz
Micha - 13 minut temu, *.interwan.pl

Jak zaczniecie grać w 11 zamiast w 9, to zaczniecie wygrywać. Chciałbym zobaczyć skład Legii bez Rajovica i bez Chodyny. To jakaś masakra.

odpowiedz
Ukiluki - 13 minut temu, *.glasoperator.nl

Jak na grę w 9 bo chodyny i rajovicia nie można zaliczać do pelno wartosciowych graczy to nieźle 😂

odpowiedz
artic - 13 minut temu, *.189.224

Niw wiem jak wy ale widziałem karnego po faulu na Urbanskim.

odpowiedz
Astiz out - 14 minut temu, *.130.105

Astiz mógł błysnąć, coś zamieszać ze składem, a on popełnił te same błędy co Niewyspanescu.

Faja z niego nie trener.

Inna sprawa że te dwa Muppety Żewłakow i Bobic zmontowali nam tu niezły skład węgla i papy.

odpowiedz
Biała si - 5 minut temu, *.vectranet.pl

@Astiz out: Sam sobie odpowiedziałeś na swoje pytanie ,kim miał zabłysnąć ?

odpowiedz
Damian - 14 minut temu, *.190.41

Nie da się tego oglądać. Kolejny mecz piach. Ps. Jak widze w pierwszym składzie Petera Croucha to mnie szlak trafia, o Chodynie nie wspomne.

odpowiedz
Kruk - 8 minut temu, *.play-internet.pl

@Damian: Chodynie ktoś powinien wytłumaczyć, że nie nadaje się na piłkarza i powinien zmienić zawód.

odpowiedz
kiedys sie uda - 15 minut temu, *.orange.pl

moze z nieciecza

odpowiedz
Martinez76 - 15 minut temu, *.t-mobile.pl

Chodyna?
Rajovic?
W 9 jedziemy grać z Widzewem. No, to i remis, bo jeszcze Urbańskiemu prąd odcięło.
Kopanina straszna. Piłkarscy impotenci.
Pudel, coś ty zrobił z naszą Legią?! 12 punktów straty do lidera. 💩

odpowiedz
Wołomin NR - 15 minut temu, *.centertel.pl

Szkoda strzepić ryja!!!

odpowiedz
Znawca - 16 minut temu, *.interkam.pl

Brak jakosci z przodu widoczna,ale walki nie można im było dziś odmówić. Brawo LEGIA za ten punkcik!👏 Przynajmniej nie daliśmy zydkom satysfakcji.

odpowiedz
Piter - 16 minut temu, *.centertel.pl

Tylko mistrzostwo !!!!!!!!

odpowiedz
ops2 - 17 minut temu, *.centertel.pl

Może i bez zwycięstwa ale w końcu "jeździli na du...ch" i była walka . Jedyny fatalny nadal Rajovic, który nadal nie umie nawet trafić w piłkę :(

odpowiedz
Fundusz Luxemburski - 18 minut temu, *.orange.pl

3 mln euro za 2 metry drewna toż to okazja była

odpowiedz
mietowy - 18 minut temu, *.play.pl

po prostu kiepa mizeria kompletna a ten dun jest po prostu do d...y

odpowiedz
Sławek - 18 minut temu, *.centertel.pl

Walka o utrzymanie trwa. Ciężko im idzie zdobywanie bramek.

odpowiedz
Legionista - 19 minut temu, *.net.pl

Zero napastnika

odpowiedz
Vuko - 20 minut temu, *.play.pl

Brawo Inaki!
Duma!
Nie potrzebujemy innego trenera!

odpowiedz
Olo - 14 minut temu, *.play.pl

@Vuko: Ty jesteś normalny? Chłop miał dosłownie kilka godzin na ogarnięcie drużyny po swojemu...

odpowiedz
Damian - 11 minut temu, *.190.41

@Olo: Przeciez jest w tym klubie caly czas. Nie widzial ze Chodyna i peret crouch graja piach. Z takim napstnikiem wyjsc to jak w ogole nie wyjsc. Pozdrawiam (L)

odpowiedz
Jano - 20 minut temu, *.orange.pl

Piłkarze legii to jedno wielkie 💩

odpowiedz
