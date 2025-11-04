fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Widzewem

Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za mecz z Widzewem przyznaliście Ermalowi Krasniqiemu. Występ skrzydłowego oceniliście na 3,7 w skali 1-6. Z kolei najgorszą ocenę, po raz kolejny z rzędu, otrzymał Mileta Rajović. W sumie oceniało 860 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,7.



 


Krasniqi - 3,7
Pankov - 3,3
Wszołek - 3,2
Tobiasz - 3,0
Żewłakow - 3,0
W. Urbański - 3,0
Augustyniak - 2,9
Kapuadi - 2,9
Ruben Vinagre - 2,9
Elitim - 2,8
Kapustka - 2,6
K. Urbański - 2,6
Claude Goncalves - 2,5
Čolak - 2,1
Chodyna - 1,7
Rajović - 1,3


oceny Widzew
Wasze oceny legionistów za mecz z Widzewem




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.