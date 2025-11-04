Wasze noty
Oceny legionistów za mecz z Widzewem
Woytek, źródło: Legionisci.com
Najwyższą notę za mecz z Widzewem przyznaliście Ermalowi Krasniqiemu. Występ skrzydłowego oceniliście na 3,7 w skali 1-6. Z kolei najgorszą ocenę, po raz kolejny z rzędu, otrzymał Mileta Rajović. W sumie oceniało 860 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,7.
Krasniqi - 3,7
Pankov - 3,3
Wszołek - 3,2
Tobiasz - 3,0
Żewłakow - 3,0
W. Urbański - 3,0
Augustyniak - 2,9
Kapuadi - 2,9
Ruben Vinagre - 2,9
Elitim - 2,8
Kapustka - 2,6
K. Urbański - 2,6
Claude Goncalves - 2,5
Čolak - 2,1
Chodyna - 1,7
Rajović - 1,3
