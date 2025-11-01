Wilczek: Czuć było atmosferę play-offów
Hugollek, źródło: Legionisci.com– Był to mecz w stylu fazy play-off. Czuć było atmosferę, a kibice fajnie nam pomogli – powiedział po spotkaniu z Anwilem Włocławek Maksymilian Wilczek, koszykarz Legii Warszawa.
– Cieszymy się z wygranej, ale już trzeba skupiać się na kolejnym meczu, bo Liga Mistrzów czeka już w środę.
Zawodnik podkreślił też, że w Orlen Basket Lidze nie ma łatwych meczów. – W każdym momencie trzeba być gotowym. Anwil to dobra drużyna, ale dziś to my byliśmy lepsi – dodał Wilczek.
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom