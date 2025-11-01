Jayvon Graves - fot. Maciek Gronau
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Graves: Nigdy się nie cofamy i walczymy do końca

Fumen i Hugollek, źródło: Legionisci.com

– To był ekscytujący mecz, kibice byli naprawdę głośni. Czuć było atmosferę fazy play-off, zagraliśmy dobrze. Starałem się pomagać drużynie na każdy możliwy sposób – jeśli mój rzut nie wpada, chcę wpływać na grę w inny sposób, czy to asystami, zbiórkami, czy obroną - to dziś się udało - powiedział po meczu z Anwilem Jayvon Graves.



- To rzeczywiście był mecz w stylu play-off. Nawet trener powiedział, że dziś tak właśnie to wyglądało. Wiemy, że Anwil to groźni rywale, więc chcieliśmy zagrać twardo i z pełnym zaangażowaniem. Jak dotąd to był chyba nasz najtrudniejszy mecz w lidze – oni mają świetną obronę i są bardzo utalentowani.


 


- Pozostajemy niepokonani, co nie jest łatwe, bo gramy zarówno w Orlen Basket Lidze, jak i w Lidze Mistrzów. To wyzwanie, ale właśnie takich rzeczy chcemy jako zawodnicy – rywalizacji na najwyższym poziomie i grania dwa razy w tygodniu. Mieliśmy cały tydzień przerwy, więc pojawiła się lekka „rdza”, ale mimo tego zagraliśmy dobrze i twardo. Kilku chłopaków naprawdę pokazało klasę, mimo że dwóch zawodników nie mogło wystąpić.

- Zawsze wierzę w nasz zespół. Pokazaliśmy w tym sezonie, że nigdy się nie cofamy i walczymy do końca. Wiedziałem, że ktoś z naszych zrobi w końcówce ważną akcję.

- Kibice Legii są świetni. Dziś widziałem na trybunach dwie lub trzy osoby w mojej koszulce – to było naprawdę miłe. Wszyscy nas wspierają, doping jest głośny, szczególnie dziś. W mediach społecznościowych też czujemy ich wsparcie. To naprawdę wiele znaczy.




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.