Ce(L)ownik: 2-0 dla Widzewa
Woytek, źródło: Legionisci.comPrzed meczem Widzew Łódź - Legia Warszawa, który odbędzie się w niedzielę, 2 listopada o godz. 20:15 w Łodzi, oddaliście 659 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 50% osób uważa, że wygra Widzew Łódź. 11% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 39% typuje zwycięstwo Legii Warszawa.
Najczęściej typowanym wynikiem jest 2-0 (17% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
1-0 - 10,8%
1-2 - 9,1%
3-0 - 8,3%
0-1 - 8,3%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli Widzew Łódź to 1,29 a Legia Warszawa 1,2.
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
