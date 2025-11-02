Koszykówka

Debiut Thompsona w Legii

Niedziela, 2 listopada 2025 r. 13:24 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Race Thompson, który jest w Legii od początku przygotowań do obecnego sezonu, dopiero wczoraj zadebiutował w barwach naszego klubu. Zawodnik już po pierwszym rozegranym sparingu miał problemy zdrowotne, które wykluczyły go z treningów w kontakcie na kilka tygodni. Zawodnik wczoraj po raz pierwszy pojawił się na parkiecie w oficjalnym meczu naszej drużyny. W ciągu 18:14 min. zdobył 8 punktów, zaliczył 7 zbiórek, 1 blok i wymusił 5 przewinień. Z nim na parkiecie Legia miała bilans +11.







