Koszykówka
Debiut Thompsona w Legii
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Race Thompson, który jest w Legii od początku przygotowań do obecnego sezonu, dopiero wczoraj zadebiutował w barwach naszego klubu. Zawodnik już po pierwszym rozegranym sparingu miał problemy zdrowotne, które wykluczyły go z treningów w kontakcie na kilka tygodni. Zawodnik wczoraj po raz pierwszy pojawił się na parkiecie w oficjalnym meczu naszej drużyny. W ciągu 18:14 min. zdobył 8 punktów, zaliczył 7 zbiórek, 1 blok i wymusił 5 przewinień. Z nim na parkiecie Legia miała bilans +11.
