Kilka tygodni przerwy Recy
W meczu 1/16 finału Pucharu Polski kontuzji doznał Arkadiusz Reca. Uraz zawodnika okazał się na tyle poważny, że jego przerwa w grze potrwa kilka tygodniu.
W kadrze na ligowe spotkanie z Widzewem Łódź nie znaleźli się także Wahan Biczachczjan, Damian Szymański i Noah Weisshaupt, którzy mają lekkie problemy zdrowotne.
- Arkadiusz Reca odniósł uraz mięśni kulszowo-goleniowych podczas meczu z Pogonią Szczecin. Przerwa w grze naszego obrońcy potrwa kilka tygodni - poinformowała Legia Warszawa.
