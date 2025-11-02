Legia Warszawa - Pogoń Szczecin, Arkadiusz Reca - fot. Mishka / Legionisci.com
Kilka tygodni przerwy Recy

Redakcja, źródło: Legia Warszawa

W meczu 1/16 finału Pucharu Polski kontuzji doznał Arkadiusz Reca. Uraz zawodnika okazał się na tyle poważny, że jego przerwa w grze potrwa kilka tygodniu. 



W kadrze na ligowe spotkanie z Widzewem Łódź nie znaleźli się także Wahan Biczachczjan, Damian Szymański i Noah Weisshaupt, którzy mają lekkie problemy zdrowotne. 


 


- Arkadiusz Reca odniósł uraz mięśni kulszowo-goleniowych podczas meczu z Pogonią Szczecin. Przerwa w grze naszego obrońcy potrwa kilka tygodni - poinformowała Legia Warszawa.




Komentarze (6)

Znawca - 8 minut temu, *.interkam.pl

I tak długo wytrzymał.To było więcej niż pewne,że mu coś puści.I po co kontaktować takich zawodników???

Kibic od 1977 - 10 minut temu, *.net4me.pl

Niech grabi liście wokół stadionu.

Lupus - 13 minut temu, *.centertel.pl

To wynik złego przygotowania kondycyjnego.

jarekk - 14 minut temu, *.metrointernet.pl

Kolejny piekny transfer. Ledwo przyszedl, 5-ciu meczy nie rozegral i juz L4. A mialo byc tak dobrze.

pawel - 19 minut temu, *.vectranet.pl

Mam nadzieję że w zimie uda się przy odrobinie szczęścia pozbyć większości wkładów. Może kto kupi, może za jakimś porozumieniem stron. Legia to nie przytułek dla średnich minimalistów.
Dostał by klapsa jeden z drugim na mieście, może by odszedł bez żalu:)

Ja - 21 minut temu, *.orange.pl

Nie było w sklepie markerów w innym kolorze więc kupili czerwone i się stanęło...
Ciekawe czy te urazy to nie z tęsknoty za treneiro

