Kilka tygodni przerwy Recy

Niedziela, 2 listopada 2025 r. 18:51 Redakcja, źródło: Legia Warszawa

W meczu 1/16 finału Pucharu Polski kontuzji doznał Arkadiusz Reca. Uraz zawodnika okazał się na tyle poważny, że jego przerwa w grze potrwa kilka tygodniu.

W kadrze na ligowe spotkanie z Widzewem Łódź nie znaleźli się także Wahan Biczachczjan, Damian Szymański i Noah Weisshaupt, którzy mają lekkie problemy zdrowotne.









- Arkadiusz Reca odniósł uraz mięśni kulszowo-goleniowych podczas meczu z Pogonią Szczecin. Przerwa w grze naszego obrońcy potrwa kilka tygodni - poinformowała Legia Warszawa.



