Piłka nożna kobiet

Legionistki Warszawa 2-0 Polonia Środa Wlkp.

Niedziela, 2 listopada 2025 r. 18:49 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pierwszoligowy zespół Legionistek wygrał dziewiąty mecz w obecnym sezonie - legionistki pokonały w LTC czwartą w tabeli Polonię Środa Wielkopolska. Bramki dla Legii zdobyły Kazanecka i Sudyk. Legionistki prowadzą w rozgrywkach i mają 5 punktów przewagi nad Medykiem Konin.

Właśnie w Koninie czeka Legię kolejny mecz ligowy - ten rozegrany zostanie w sobotę, 8 listopada o 12:00.



I liga: Legionistki Warszawa 2-0 (2-0) Polonia Środa Wielkopolska

1-0 26 min. Kazanecka

2-0 40 min. Sudyk



