fot. Legia Ladies
Piłka nożna kobiet

Legionistki Warszawa 2-0 Polonia Środa Wlkp.

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pierwszoligowy zespół Legionistek wygrał dziewiąty mecz w obecnym sezonie - legionistki pokonały w LTC czwartą w tabeli Polonię Środa Wielkopolska. Bramki dla Legii zdobyły Kazanecka i Sudyk. Legionistki prowadzą w rozgrywkach i mają 5 punktów przewagi nad Medykiem Konin.



Właśnie w Koninie czeka Legię kolejny mecz ligowy - ten rozegrany zostanie w sobotę, 8 listopada o 12:00.


I liga: Legionistki Warszawa 2-0 (2-0) Polonia Środa Wielkopolska 
1-0 26 min. Kazanecka
2-0 40 min. Sudyk




