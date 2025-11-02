Pierwsza bramka Krasniqiego w Legii

Niedziela, 2 listopada 2025 r. 22:02 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W 85. minucie spotkania 14. kolejki Ekstraklasy z Widzewem Łódź bramkę wyrównującą zdobył Ermal Krasniqi. Kosowianin po dośrodkowaniu Rubena Vinagre świetnie opanował piłkę, przełożył rywala i lewą nogą uderzył nie do obrony na dalszy słupek. Dla skrzydłowego była to pierwsza bramka w barwach stołecznej drużyny.

Dla Krasniqiego był to 10 mecz w warszawskim klubie. Prócz tej bramki nie zanotował żadnej innej "liczby".











