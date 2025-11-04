Artur Jędrzejczyk - fot. Mishka / Legionisci.com
38. urodziny Jędrzejczyka

38. urodziny świętuje dzisiaj Artur Jędrzejczyk. W Legii Warszawa zadebiutował w lipcu 2006 roku, w przegranym  1-2 meczu o Superpuchar Polski z Wisłą Płock. Dotychczas w barwach stołecznego zespołu rozegrał 411 meczów, w których zdobył 11 bramek. 



 


Obrońca jest najstarszym zawodnikiem w historii Legii Warszawa, który zdobył bramkę w oficjalnym meczu, a także najbardziej utytułowanym graczem w historii Legii - ma na swoim koncie 6 mistrzostw Polski, 7 Pucharów Polski i 1 Superpuchar. 


Z okazji urodzin składamy najlepsze życzenia. Sto lat!


Legia Warszawa - GKS Katowice, Artur Jędrzejczyk
fot. Mishka / Legionisci.com

Legia Warszawa - Banik Ostrawa Artur Jędrzejczyk
fot. Mishka / Legionisci.com



