38. urodziny Jędrzejczyka

Wtorek, 4 listopada 2025 r. 00:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

38. urodziny świętuje dzisiaj Artur Jędrzejczyk. W Legii Warszawa zadebiutował w lipcu 2006 roku, w przegranym 1-2 meczu o Superpuchar Polski z Wisłą Płock. Dotychczas w barwach stołecznego zespołu rozegrał 411 meczów, w których zdobył 11 bramek.





Obrońca jest najstarszym zawodnikiem w historii Legii Warszawa, który zdobył bramkę w oficjalnym meczu, a także najbardziej utytułowanym graczem w historii Legii - ma na swoim koncie 6 mistrzostw Polski, 7 Pucharów Polski i 1 Superpuchar.





Z okazji urodzin składamy najlepsze życzenia. Sto lat!



