23. urodziny Tobiasza
Redakcja, źródło: Legionisci.com
23. urodziny świętuje dzisiaj Kacper Tobiasz. Bramkarz zadebiutował w Legii Warszawa w lipcu 2021 roku, w wygranym 1-0 meczu z Wisłą Płock.
W stołecznym zespole rozegrał dotychczas 127 spotkań. 85 razy zachował czyste konto.
Z okazji urodzin składamy najlepsze życzenia.
