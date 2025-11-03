LK: Weekendowe wyniki rywali Legii

Poniedziałek, 3 listopada 2025 r. 08:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W weekend swoje spotkania ligowe rozegrali rywale Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji. NK Celje, z którym stołeczna drużyna zmierzy się już w najbliższy czwartek, wrócił na zwycięską ścieżkę i po pewnej wygranej w środku tygodnia w krajowym pucharze, wygrał także spotkanie ligowe. Zwycięstwo odniósł także Lincoln Red Imps, który pewnie poradził sobie z przeciwnikiem. Weekend nie był udany natomiast dla Sparty Praga i FC Noah, które przegrały swoje mecze po 1-2.





NK Celje



NK Celje po zeszłotygodniowej porażce powrócił na zwycięską ścieżkę. Czwartkowy rywal Legii w 14. kolejce Prva Liga pokonał na własnym stadionie jednego z beniaminków - NK Aluminij - 2-1. Tym samy zespół z Celje podwyższył swoją przewagę na pozycji lidera, a drugi NK Maribor traci do niego już 11 punktów. Warto również dodać, że w ubiegłą środę NK Celje pokonał w 1/16 finału Pucharu Słowacji NK Makole Bar Miha 4-0.





NK Celje 2-1 (1-0) NK Aluminij



1-0 - 22' Franko Kovačević

2-0 - 79' Danijel Šturm

2-1 - 90+3' Barnabas Tanji





NK Celje: 1. Žan-Luk Leban - 2. Juanjo Nieto, 44. Łukasz Bejger, 6. Artemijus Tutyskinas (86' 5. Gašper Vodeb), 23. Žan Karničnik (86' 4. Darko Hrka) - 7. Florjan Jevšenak (68' 14. Nino Vukasović) - 71. Witalij Lisakowicz (66' 11. Milot Avdyli), 20. Nikita Iosifow, 8. Mario Kvesić, 10. Danijel Šturm (86' 16. Ivica Vidović) - 9. Franko Kovačević





żółte kartki: Lisakowicz 64' - Simonić 45+1', Petrisko 24', Schaubach 9'













Sparta Praga

W 14. kolejce Chance Ligi Sparta Praga przegrała na wyjeździe z MFK Karvina 1-2. Dla zespołu z Pragi była to pierwsza ligowa porażka od połowy września. Przez tę stratę punktów przyszły rywal Legii utracił pozycję lidera czeskiej ekstraklasy na rzecz Slavii Praga, lecz tylko przez gorszy bilans bramkowy.





MFK Karvina 2-1 (0-0) AC Sparta Praga

1-0 - 63' Aboubacar Traore

1-1 - 72' John Mercado

2-1 - 78' Abdallah Gning





Sparta: 1. Peter Vindahl Jensen - 4. Jakub Martinec, 27. Filip Panák (84' 5. Santiago Eneme), 16. Emmanuel Uchenna (46' 30. Jaroslav Zelený) - 17. Angelo Preciado, 20. Sivert Mannsverk (62' 26. Patrik Vydra), 6. Kaan Kairinen, 11. Matěj Ryneš (76' 22. Lukáš Haraslín) - 14. Veljko Birmančević, 10. Jan Kuchta (62' 9. Albion Rrahmani), 7. John Mercado





żółte kartki: Fleisman 23', Ayaosi 83' - Uchenna 5', Mannsverk 47'













Noah Erywań

Porażki doznała również FC Noah Erywań. W ramach 12. kolejki Barcragujn chumb zespół z Erywaniu przegrał w meczu na szczycie z liderem armeńskiej ekstraklasy, FC Araratem-Armenia, 1-2. Już do przerwy przyszły rywal Legii przegrywał 0-1. Noah przez tą porażkę spadła na 5. pozycję w tabeli i do Araratu traci sześć punktów.





FC Noah Erywań 1-2 (0-1) FC Ararat-Armenia



0-1 - 22' Żirajr Szagojan

1-1 - 47' Hélder Ferreira

1-2 - 86' Armen Ambartsumjan





Noah: 22. Ognjen Čančarević - 6. Eric Boakye, 39. Nathanaël Saintini, 3. Siergiej Muradian, 33. David Sualehe - 14. Takuto Oshima (72' 47. Marin Jakoliš (77' 10. Artak Daszjan)), 88. Yan Eteki - 7. Hélder Ferreira, 17. Gustavo Sangaré, 99. Howhannes Harutjunjan (43' 27. Gor Manweljan) - 32. Nardin Mulahusejnović





żółte kartki: Ferreira 48', Muradian 66', Mulagusejnović 81',Sangaré 85' - Bueno 80', Marcos 89', Balanta 90+1'

















Lincoln Red Imps



W ramach 10. kolejki Gibraltar Football League Lincoln Red Imps pewnie pokonał na wyjeździe Mons Calpe SC 3-0. Już do przerwy Lincoln prowadził dwiema bramkami. Mając komplet punktów zespół z Gibraltaru zajmuje 3. miejsce w swojej lidze z sześcioma punktami straty do lidera i trzema spotkaniami zaległymi.





Mons Calpe SC 0-3 (0-2) Lincoln Red Imps

0-1 - 20' Victor Villacanas

0-2 - 26' Tjay De Barr k.

0-3 - 72' Liam Jessop





Lincoln: 13. Jaylan Hankins - 2. Jesus Toscano, 3. Christian Rutjens, 4. Nicholas Pozo (80' 29. Lee Chipolina), 6. Bernardo Lopes, 8. Mandi (61' 11. Juan Arguez), 10. Tjay De Barr, 18. Toni, 24. Toni Kolega (80' 19. Kyle Clinton), 70. Victor Villacanas (63' 17. Liam Jessop), 80. Boubacar Dabo





żółte kartki: Ayew, Gómez - Idrissi, Reed, Ferrara, Garratt, Whyte











