Wyniki 6. kolejki 1. ligi
Redakcja, źródło: Legionisci.com
W weekend rozegrano mecze 6. kolejki 1. ligi rugby. Legia wygrała z Arką Rumia i zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli. Prowadzi Hegemon, który ma 27 punktów. O jeden punkt mniej ma na swoim koncie Sparta Jarocin.
6. kolejka:
Sparta Jarocin 24-24 (7-14) Hegemon Mysłowice
Legia Warszawa 52-33 (33-19) Arka Rumia
Rugby Wrocław 10-33 (10-19) Posnania Rugby Club
RKS Skra Warszawa - Wataha Zielona Góra (przełożony)
tagi: Legia Warszawa tabela wyniki rugby 1. liga