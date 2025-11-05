Liga Konferencji
Raport kartkowy przed meczem z NK Celje
Mishka, źródło: Legionisci.com
Żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie będzie pauzował w meczu 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji z NK Celje. W drużynie rywali także nikt nie będzie pauzował.
Pauza następuje po 3 napomnieniach.
Żółte kartki legionistów w LK:
1 - Rafał Augustyniak, Artur Jędrzejczyk, Radovan Pankov, Mileta Rajović
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom