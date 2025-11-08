15. kolejka Ekstraklasy. Kolejna porażka Legii
Trwa 15. kolejka Ekstraklasy. Na początek Radomiak pewnie pokonał Cracovię 3-0. Zagłębie niespodziewanie wygrało z liderem, Górnikiem Zabrze. W sobotę Wisła zremisowała z Motorem. Kolejnej porażki doznał Widzew, który tym razem musiał uznać wyższość Lechii. Termalica sensacyjnie wygrała z Legią, odnosząc pierwsze zwycięstwo od sierpnia.
15. kolejka:Radomiak Radom 3-0 Cracovia
Zagłębie Lubin 2-0 Górnik Zabrze
Lechia Gdańsk 2-1 Widzew Łódź
Motor Lublin 1-1 Wisła Płock
GKS Katowice 1-3 Piast Gliwice
Legia Warszawa 1-2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Korona Kielce 1-4 Raków Częstochowa
godz. 17:30 Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
godz. 20:15 Arka Gdynia - Lech Poznań (C+ Sport 3)
Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców
