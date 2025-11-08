15. kolejka Ekstraklasy. Kolejna porażka Legii

Trwa 15. kolejka Ekstraklasy. Na początek Radomiak pewnie pokonał Cracovię 3-0. Zagłębie niespodziewanie wygrało z liderem, Górnikiem Zabrze. W sobotę Wisła zremisowała z Motorem. Kolejnej porażki doznał Widzew, który tym razem musiał uznać wyższość Lechii. Termalica sensacyjnie wygrała z Legią, odnosząc pierwsze zwycięstwo od sierpnia.

Antek - 1 godzinę temu, *.spectrum.com Kasę wstrzymac I tyle chyba ze im nie placa odpowiedz

Szymon - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Jak dziś nie wygramy to Pudel będzie miał zielone światło aby zapisać się na kartach historii - stanie przed ogromną szansą spuszczenia Legii do I ligi💪 odpowiedz

Mariol - 10 godzin temu, *.bbox.fr Mamy mecz o tzw 6 punktów.Nasi rywale Lechią,Motor,Radomiak punktują.Jak się nic nie zmieni w Legii na lepsze,a raczej nie zmieni , to może być problem z utrzymaniem. odpowiedz

BRNB - 20 godzin temu, *.orange.pl Jutro gramy z czerwona "LATARNIA" jak tego meczu nie wygramy "LEGIO" to bedzie bardzo przykro "KIBICOM" ktorzy czekaja na zwyciestwo innej opcji nie ma ! LEGIA 3-0 Nieciecza - powodzenia "L" !!! odpowiedz

El Pajaco - 20 godzin temu, *.t-mobile.pl Meczem z BBT , Legia zaczyna walkę o "Mistrzostwo" . Ale strefy spadkowej, 😂

Ten mecz i pozostałe 4 , z Lechią, z Motorem i 2 z Piastem. Męczę tę zadecydują i pokażą , w jakim miejscu jest Legia, i na co Ją stać w tym sezonie odpowiedz

Szymon - 08.11.2025 / 16:47, *.t-mobile.pl Będzie jak nic 0:0 odpowiedz

Dexter - 08.11.2025 / 10:24, *.centertel.pl Ekstraklasa jak Moda na sukces każdy z każdym może 😁 odpowiedz

esa - 08.11.2025 / 09:41, *.orange.pl Po odejsciu z "L" przemowil Jordanescu a byly trener Feio zyczy "L" jak najlepiej ! Moze kiedys wroci zobaczymy narazie ma dobry start w Radomiaku ! Powodzenia i do zobaczenia na meczch "L" i "R" P.Feio !!! odpowiedz

maksymiLiano - 08.11.2025 / 02:35, *.play.pl Przyszedł Faja do Radomiaka i ma dwa zwycięstwa a u nas Astiz remis i porażka. Taki drobny szczegół. Ciekawe jak sobie poradzą z amatorami z Bruk-Betu? odpowiedz

Znawca - 08.11.2025 / 09:58, *.interkam.pl @maksymiLiano: Faja bez presji zakręci się koło podium,a może i powalczy o MP.Radomiak ma solidny zespół, zupełnie pasujacy pod styl faz przejsciowych karła i dużą szybkość na bokach.Ciekaw jestem jak sobie poradzą jak będę musieli gonić wynik,bo narazie oba mecze strzelali pierwsi.Ale od razu widać,że poprawił grę defensywną,i grają szachy tak jak w Legii.Na tą ligę chyba taka specyficzna gra jest najskuteczniejsza. odpowiedz

DamianCh - 07.11.2025 / 20:38, *.myvzw.com W tej kolejce same zwycięstwa gospodarzy 💪🏆🏆 odpowiedz

kan - 08.11.2025 / 11:48, *.217.244 @DamianCh:



dobrze by było poza gks odpowiedz

Ronaldo - 07.11.2025 / 20:31, *.myvzw.com Życzę Feio jak najlepiej podobnie jak on nam. Mam nadzieję że udowodni wszystkim że jest ponad przeciętnym trenerem i zagra z Radomiakiem o pierwszą 3. Jeśli L chce być 4 to musi zmienić wszystko… odpowiedz

Kiks - 07.11.2025 / 20:04, *.net.pl Nijaki Astiz z tej "paczki" nic nie wyciśnie bo umiejętności i trenerskiego nosa mu brak . Śmieszne jest to że ekscentryczny Fejo w Radomiaku już święci triumfy gromiąc 3:0 odgrywającą nas z kretesem Craxę . Nasze miejsce w szeregu to druga dziesiątka z tym coachem. Zaawansowane rozmowy z Bjelicą podobno na finiszu moim zdaniem kolejny gwóźdź do trumny!!! odpowiedz

Adam - 08.11.2025 / 11:05, *.autocom.pl @Kiks: gwóźdź do trumny? No bez przesady... Z Miodkiem za sterami, to ta drużyna już jest w tej trumnie i teraz słyszy pukanie od spodu 🤣 odpowiedz

Legia - 07.11.2025 / 16:49, *.31.17 Legia-Ternalica 3:2 odpowiedz

Sławek - 08.11.2025 / 13:18, *.play.pl @Legia: i kto Ci te bramki strzeli? dla Legii? odpowiedz

No jak kto ? - 22 godziny temu, *.tpnet.pl @Sławek: Żewłakow (jeśli zagra dłużej niż 10 minut) , Krasniki i Colak (jeśli dostanie więcej dokładnych podań) i August oraz Paweł Wszołek . Czyli 5:0 dla nas będzie ... Oby . odpowiedz

SF - 07.11.2025 / 16:30, *.orange.pl Jak nie wygramy meczu przed przerwa to chyba tak zostanie do konca rundy a sytuacja w tabeli bedzie niewesola, a moze przerwa przyniesie zmiany w grze na plus !!! odpowiedz

Do Redakcji - 07.11.2025 / 10:59, *.t-mobile.pl Korona - Raków C+ Sport 4 gwoli ścisłości odpowiedz

Hhhh - 07.11.2025 / 09:36, *.kabel-deutschland.de A może zagrajmy bez bramkarza? Zamiast jego kolejny napastnik? Na bramce nic się nie zmienia a w ataku może będzie lepiej? odpowiedz

Trampek - 07.11.2025 / 11:56, *.orange.pl @Hhhh: Mam inną propozycję . Może skład LEGII wystawić z ..." osobników" związanych ze SKAUTINGIEM klubowym . Luki , które spowodowane ich " pomysłami" , doprowadzą do tego, że nie jest wykluczone iż LEGIA w tym sezonie może bronić się przed spadkiem z e-klapy . I to może być najważniejszym celem !!! odpowiedz

