15. kolejka Ekstraklasy. Porażka lidera

Mishka, źródło: Legionisci.com

Trwa 15. kolejka Ekstraklasy. Na początek Radomiak pewnie pokonał Cracovię 3-0. Zagłębie niespodziewanie wygrało z liderem, Górnikiem Zabrze. W sobotę rozegrane zostaną m.in. derby Górnego Śląska pomiędzy GKS-em i Piastem. 4 spotkania zaplanowano na niedzielę. Najciekawiej zapowiada się mecz pomiędzy Pogonią i Jagiellonią. Do Warszawy przyjedzie Bruk-Bet Termalica, a Lech zagra w Gdyni.




15. kolejka:

Radomiak Radom 3-0 Cracovia

Zagłębie Lubin 2-0 Górnik Zabrze


Sobota, 08.11.

godz. 14:45 Lechia Gdańsk - Widzew Łódź (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Motor Lublin - Wisła Płock (C+ Sport 3)
godz. 20:15 GKS Katowice - Piast Gliwice (C+ Sport 3)


Niedziela, 09.11.

godz. 14:45 Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Korona Kielce - Raków Częstochowa (C+ Sport 4)
godz. 17:30 Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
godz. 20:15 Arka Gdynia - Lech Poznań (C+ Sport 3)


Komentarze (11)

esa - 38 minut temu, *.orange.pl

Po odejsciu z "L" przemowil Jordanescu a byly trener Feio zyczy "L" jak najlepiej ! Moze kiedys wroci zobaczymy narazie ma dobry start w Radomiaku ! Powodzenia i do zobaczenia na meczch "L" i "R" P.Feio !!!

maksymiLiano - 7 godzin temu, *.play.pl

Przyszedł Faja do Radomiaka i ma dwa zwycięstwa a u nas Astiz remis i porażka. Taki drobny szczegół. Ciekawe jak sobie poradzą z amatorami z Bruk-Betu?

Znawca - 21 minut temu, *.interkam.pl

@maksymiLiano: Faja bez presji zakręci się koło podium,a może i powalczy o MP.Radomiak ma solidny zespół, zupełnie pasujacy pod styl faz przejsciowych karła i dużą szybkość na bokach.Ciekaw jestem jak sobie poradzą jak będę musieli gonić wynik,bo narazie oba mecze strzelali pierwsi.Ale od razu widać,że poprawił grę defensywną,i grają szachy tak jak w Legii.Na tą ligę chyba taka specyficzna gra jest najskuteczniejsza.

DamianCh - 13 godzin temu, *.myvzw.com

W tej kolejce same zwycięstwa gospodarzy 💪🏆🏆

Ronaldo - 13 godzin temu, *.myvzw.com

Życzę Feio jak najlepiej podobnie jak on nam. Mam nadzieję że udowodni wszystkim że jest ponad przeciętnym trenerem i zagra z Radomiakiem o pierwszą 3. Jeśli L chce być 4 to musi zmienić wszystko…

Kiks - 14 godzin temu, *.net.pl

Nijaki Astiz z tej "paczki" nic nie wyciśnie bo umiejętności i trenerskiego nosa mu brak . Śmieszne jest to że ekscentryczny Fejo w Radomiaku już święci triumfy gromiąc 3:0 odgrywającą nas z kretesem Craxę . Nasze miejsce w szeregu to druga dziesiątka z tym coachem. Zaawansowane rozmowy z Bjelicą podobno na finiszu moim zdaniem kolejny gwóźdź do trumny!!!

Legia - 17 godzin temu, *.31.17

Legia-Ternalica 3:2

SF - 17 godzin temu, *.orange.pl

Jak nie wygramy meczu przed przerwa to chyba tak zostanie do konca rundy a sytuacja w tabeli bedzie niewesola, a moze przerwa przyniesie zmiany w grze na plus !!!

Do Redakcji - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl

Korona - Raków C+ Sport 4 gwoli ścisłości

Hhhh - 07.11.2025 / 09:36, *.kabel-deutschland.de

A może zagrajmy bez bramkarza? Zamiast jego kolejny napastnik? Na bramce nic się nie zmienia a w ataku może będzie lepiej?

Trampek - 22 godziny temu, *.orange.pl

@Hhhh: Mam inną propozycję . Może skład LEGII wystawić z ..." osobników" związanych ze SKAUTINGIEM klubowym . Luki , które spowodowane ich " pomysłami" , doprowadzą do tego, że nie jest wykluczone iż LEGIA w tym sezonie może bronić się przed spadkiem z e-klapy . I to może być najważniejszym celem !!!

