15. kolejka Ekstraklasy. Wygrana Radomiaka

Trw3a 15. kolejka Ekstraklasy. Na początek Radomiak pewnie pokonał Cracovię 3-0. Zagłębie zagra z liderem, Górnikiem Zabrze. W sobotę rozegrane zostaną m.in. derby Górnego Śląska pomiędzy GKS-em i Piastem. 4 spotkania zaplanowano na niedzielę. Najciekawiej zapowiada się mecz pomiędzy Pogonią i Jagiellonią. Do Warszawy przyjedzie Bruk-Bet Termalica, a Lech zagra w Gdyni.

Kiks - 28 minut temu, *.net.pl Nijaki Astiz z tej "paczki" nic nie wyciśnie bo umiejętności i trenerskiego nosa mu brak . Śmieszne jest to że ekscentryczny Fejo w Radomiaku już święci triumfy gromiąc 3:0 odgrywającą nas z kretesem Craxę . Nasze miejsce w szeregu to druga dziesiątka z tym coachem. Zaawansowane rozmowy z Bjelicą podobno na finiszu moim zdaniem kolejny gwóźdź do trumny!!! odpowiedz

Legia - 3 godziny temu, *.31.17 Legia-Ternalica 3:2 odpowiedz

SF - 4 godziny temu, *.orange.pl Jak nie wygramy meczu przed przerwa to chyba tak zostanie do konca rundy a sytuacja w tabeli bedzie niewesola, a moze przerwa przyniesie zmiany w grze na plus !!! odpowiedz

Do Redakcji - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Korona - Raków C+ Sport 4 gwoli ścisłości odpowiedz

Hhhh - 10 godzin temu, *.kabel-deutschland.de A może zagrajmy bez bramkarza? Zamiast jego kolejny napastnik? Na bramce nic się nie zmienia a w ataku może będzie lepiej? odpowiedz

Trampek - 8 godzin temu, *.orange.pl @Hhhh: Mam inną propozycję . Może skład LEGII wystawić z ..." osobników" związanych ze SKAUTINGIEM klubowym . Luki , które spowodowane ich " pomysłami" , doprowadzą do tego, że nie jest wykluczone iż LEGIA w tym sezonie może bronić się przed spadkiem z e-klapy . I to może być najważniejszym celem !!! odpowiedz

