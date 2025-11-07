15. kolejka Ekstraklasy. Wygrana Radomiaka
Trw3a 15. kolejka Ekstraklasy. Na początek Radomiak pewnie pokonał Cracovię 3-0. Zagłębie zagra z liderem, Górnikiem Zabrze. W sobotę rozegrane zostaną m.in. derby Górnego Śląska pomiędzy GKS-em i Piastem. 4 spotkania zaplanowano na niedzielę. Najciekawiej zapowiada się mecz pomiędzy Pogonią i Jagiellonią. Do Warszawy przyjedzie Bruk-Bet Termalica, a Lech zagra w Gdyni.
15. kolejka:Radomiak Radom 3-0 Cracovia
godz. 20:30 Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze (C+ Sport 3 / C+ Sport)
Sobota, 08.11.
godz. 14:45 Lechia Gdańsk - Widzew Łódź (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Motor Lublin - Wisła Płock (C+ Sport 3)
godz. 20:15 GKS Katowice - Piast Gliwice (C+ Sport 3)
Niedziela, 09.11.
godz. 14:45 Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Korona Kielce - Raków Częstochowa (C+ Sport 4)
godz. 17:30 Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
godz. 20:15 Arka Gdynia - Lech Poznań (C+ Sport 3)
