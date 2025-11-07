fot. Woytek / Legionisci.com
15. kolejka Ekstraklasy

Mishka, źródło: Legionisci.com

Przed nami 15. kolejka Ekstraklasy. Na początek Radomiak zmierzy się z Cracovią, a Zagłębie zagra z liderem, Górnikiem Zabrze. W sobotę rozegrane zostaną m.in. derby Górnego Śląska pomiędzy GKS-em i Piastem. 4 spotkania zaplanowano na niedzielę. Najciekawiej zapowiada się mecz pomiędzy Pogonią i Jagiellonią. Do Warszawy przyjedzie Bruk-Bet Termalica, a Lech zagra w Gdyni.




15. kolejka:


Piątek, 07.11.

godz. 18:00 Radomiak Radom - Cracovia (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze (C+ Sport 3 / C+ Sport)


Sobota, 08.11.

godz. 14:45 Lechia Gdańsk - Widzew Łódź (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Motor Lublin - Wisła Płock (C+ Sport 3)
godz. 20:15 GKS Katowice - Piast Gliwice (C+ Sport 3)


Niedziela, 09.11.

godz. 14:45 Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Korona Kielce - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
godz. 20:15 Arka Gdynia - Lech Poznań (C+ Sport 3)


Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców




Hhhh - 12 minut temu, *.kabel-deutschland.de

A może zagrajmy bez bramkarza? Zamiast jego kolejny napastnik? Na bramce nic się nie zmienia a w ataku może będzie lepiej?

