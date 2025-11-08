Raport kartkowy przed meczem z Bruk-Betem
Mishka, źródło: Legionisci.com
Żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie będzie pauzował w meczu 15. kolejki Ekstraklasy z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza z powodu 4 żółtych kartek. Po pauzie za 4 żółte kartki do kadry meczowej wraca Petar Stojanović.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 9 listopada o godzinie 14:45.
Żółte kartki legionistów w lidze:
4 - Petar Stojanović
2 - Bartosz Kapustka, Radovan Pankov, Arkadiusz Reca, Damian Szymański
1 - Rafał Augustyniak, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Ermal Krasniqi, Patryk Kun, Kamil Piątkowski, Kacper Urbański, Wojciech Urbański, Paweł Wszołek
Czerwone kartki:
1 - Kamil Piątkowski
