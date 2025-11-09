Futsal
PP: Słoneczny Stok II Białystok 4-9 Legia Warszawa
Redakcja, źródło: Legionisci.com
W meczu 1/32 finału Pucharu Polski futsaliści Legii Warszawa wygrali na wyjeździe z zespołem Słoneczny Stok II Białystok 9-4. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 15 listopada o godzinie 20:00 z BSF Bochnia.
Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 9. Eric Sylla, 20. Władysław Tkaczenko, 22. Henri Alamikkotervo
rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 10. Rui Pinto, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański, 23. Luca Priori, 25. Jarosław Żmijewskij
Centrum informacji o futsalowej Legii
