fot. Woytek / Legionisci.com
Wyniki 11. kolejki Ekstraklasy

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W weekend rozegrano mecze 11. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl. Legia zajmuje aktualnie 13. miejsce, tuż nad strefą spadkową. 




11. kolejka:
Ruch Chorzów Futsal 3-7 (0-1) Śląsk Wrocław
Futsal Świecie 5-2 (4-0) BSF Bochnia
AZS UŚ Katowice 2-3 (2-2) Eurobus Przemyśl
Red Dragons Pniewy 1-4 (0-3) Piast Gliwice
Legia Warszawa 2-5 (1-2) Futsal Leszno
Rekord Bielsko-Biała 6-1 (1-1) Dreman Opole Komprachcice
Constract Lubawa 4-3 (2-2) We-Met Futsal Club Kamienica Królewska
FC Toruń 3-5 (2-2) Widzew Łódź 


Terminarz i wyniki
Tabela Ekstraklasy




