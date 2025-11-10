fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Wyniki 7. kolejki 1. ligi

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W weekend rozegrano mecze 7. kolejki 1. ligi rugby. Legia niespodziewanie przegrała z zajmującą ostatnie miejsce w tabeli Watahą Zielona Góra. Legioniści plasują się na 6. pozycji. Prowadzi Sparta Jarocin.



 


7. kolejka:
Posnania Rugby Club 40-12 RKS Skra Warszawa
Hegemon Mysłowice 17-20 Rugby Wrocław
Arka Rumia 24-52 Sparta Jarocin
Wataha Zielona Góra 40-34 (12-17) Legia Warszawa 


Terminarz 1. ligi

Tabela 1. ligi




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.