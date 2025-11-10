Wyniki 7. kolejki 1. ligi
Redakcja, źródło: Legionisci.com
W weekend rozegrano mecze 7. kolejki 1. ligi rugby. Legia niespodziewanie przegrała z zajmującą ostatnie miejsce w tabeli Watahą Zielona Góra. Legioniści plasują się na 6. pozycji. Prowadzi Sparta Jarocin.
7. kolejka:
Posnania Rugby Club 40-12 RKS Skra Warszawa
Hegemon Mysłowice 17-20 Rugby Wrocław
Arka Rumia 24-52 Sparta Jarocin
Wataha Zielona Góra 40-34 (12-17) Legia Warszawa
