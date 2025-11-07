Marcin Brosz - fot. Woytek / Legionisci.com
Brosz: Odliczamy godziny do meczu z Legią

Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Względem zespołu z Warszawy zawsze są duże oczekiwania, natomiast patrząc na budowę drużyny, widzimy w jej składzie nie tylko reprezentantów naszego kraju, ale innych bardzo dobrych zawodników - mówi przed niedzielnym spotkaniem z Legią Warszawa trener Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, Marcin Brosz.



- To zespół, który wie, co ma grać, ich akcje są powtarzalne, linia obrony jest zbudowana z zawodników bardzo silnych, mocnych i grających bardzo odważnie, zarówno po ziemi, jak i bardzo dobrze czujących się w powietrzu. Zawodnicy ofensywni potrafią bardzo dobrze operować piłką, nie boją się pojedynków 1 na 1, wychodzą z opresji, wychodzą z sytuacji 2 na 1, a nawet 3 na 1. Musimy być na to przygotowani.


 


- Jesteśmy optymistycznie nastawieni do tego spotkania, a nasz optymizm wynika z tego, że wielu zawodników wróciło po kontuzjach i tutaj duże słowa uznania dla lekarzy, fizjoterapeutów, którzy robią wszystko, żeby nasi zawodnicy wrócili. Zdajemy sobie sprawę z tego, że tylko taka twarda, ale fair, rywalizacja na treningu, stworzenie warunków meczowych na treningu pozwala nam na postęp i żeby zagrać każde następne dobre spotkanie. To jest dla nas bardzo ważne. Oczekujemy z naszej strony dobrego spotkania i odliczamy godziny do meczu. Ważna dla nas informacja pod kątem mentalnym jest taka, że bardzo duża grupa naszych kibiców wybiera się do Warszawy. Nie ma dla sportowca większej motywacji niż taka sytuacja. Dziękuję bardzo. 




