U-21: Macedonia Północna 0-1 Polska. Grał Urbański

W meczu eliminacyjnym mistrzostw Europy reprezentacja Polski U-21 wygrała 1-0 na wyjeździe z Macedonią Północną. Do przerwy Polacy XXX. W 73. minucie spotkania na boisku pojawił się piłkarz Legii, Wojciech Urbański.
REKLAMA
Zespół prowadzony Jerzego Brzęczka wygrała spotkanie spotkanie rozegra 27 marca z Armenią.
U-21: Macedonia Północna 0-1 (0-1) Polska
0-1 - 33' Filip Kocaba
Macedonia Północna: 1. Vasko Vasilev - 4. Andrija Dimeski, 5. Anes Melići (46' 16. David Dailoski), 3. Gorge Džekov, 19. Memetriza Hamza - 21. Dimitar Danev, 6. Matej Angelov, 8. Adrian Zendelovski (70' 15. Mateo Sofijanoski), 7. Matej Gastarov, 11. Dimitar Trajkov (70' 10. Martin Gorgievski) - 20. Dasmir Elezi (16' 2. Dzezair Avduli)
Polska: 1. Marcel Łubik - 7. Wiktor Nowak (90' 23. Igor Orlikowski), 20. Mariusz Kutwa, 2. Igor Drapiński, 3. Michał Gurgul - 18. Jan Faberski (73' 9. Wiktor Bogacz), 6. Antoni Kozubal (73' 11. Wojciech Urbański), 15. Filip Kocaba, 19. Dawid Drachal (62' 16. Kacper Duda), 17. Oskar Pietuszewski (63' 14. Maciej Kuziemka) - 10. Tomasz Pieńko
żółte kartki: Dimeski - Kocaba
czerwona kartka: Andrija Dimeski (78' za drugą żółtą)