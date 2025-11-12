Reprezentacja

U-19: Bośnia i Hercegowina 1-2 Polska. Asysta Zbroga

W meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy U-19 reprezentacja Polski wygrała z Bośnią i Hercegowiną 2-1. W wyjściowym składzie znalazło się dwóch zawodników Legii Warszawa - Jakub Zbróg i Mateusz Szczepaniak. W 89. minucie na boisku pojawił się Jakub Adkonis. 

Zbróg zanotował asystę przy trafieniu Fabiana Bzdyla. W doliczonym czasie pierwszej połowy Admir Gojak nie wykorzystał rzutu karnego. 


U-19: Bośnia i Hercegowina 1-2 (0-1) Polska

0-1 - 19' Fabian Bzdyl

0-2 - 90+2' Kamil Jakóbczyk

1-2 - 90+6' Rijad Telalović


Bośnia: 12. Tarik Banjić, 3. Ivan Kraljević, 4. Amel Avdić, 5. Hamza Redžić, 2. Jusuf Terzić, 7. Admir Gojak (69' 13. Darko Savić), 6. Rijad Telalović, 8. Pavle Šarac (31' 14. Armin Spahić), 19. Antonio Arapović (56' 17. Said Nišić), 9. Din Ramić (56' 11. Dragan Pejić) , 10. Amar Cerić (69' 23. Ivan Jelić)


Polska: 1. Mateusz Jeleń, 23. Wojciech Mońka, 2. Michał Synoś, 6. Maciej Wojciechowski, 4. Bright Ede, 21. Jakub Zbróg, 8. Dominik Sarapata (69' 14. Adrian Przyborek), 11. Fabian Bzdyl (69' 5. Mateusz Dziewiatowski), 7. Mateusz Szczepaniak (58' 17. Kamil Nowogoński), 18. Bartosz Mazurek (89' 10. Jakub Adkonis), 9. Michael Izunwanne (58' 19. Kamil Jakóbczyk)


żółte kartki: Telalović, Terzić - Bzdyl, Nowogoński, Przyborek



