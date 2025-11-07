Bilety na mecz Ligi Mistrzów z Rytasem Wilno
We wtorek, 18 listopada o 18:45 koszykarze Legii zagrają domowy mecz Ligi Mistrzów z litewskim Rytasem Wilno. Mecz odbędzie się na Towarze przy ul. Łazienkowskiej 6a.
Przedsprzedaż biletów dla posiadaczy karnetów potrwa do najbliższej środy (5 listopada) do godziny 12:00. Wtedy właśnie rozpocznie się sprzedaż otwarta.
KUP BILET NA MECZ Z RYTASEM WILNO
Cennik biletów na mecz BCL z Rytasem Wilno:
Kat. zielona (sektory V,W,Y,Z,A,B,C,D,E,Q,J): 10 zł (ulgowy), 15 zł (normalny)
Kat. biała (sektory F,U,R,I): 30 zł (ulgowy), 40 zł (normalny)
Kat. czerwona (sektory G,H,S,T): 60 zł (ulgowy), 70 zł (normalny)
Kat. Premium (sektory G1,H1): 70 zł (ulgowy), 100 zł (normalny)
Kat. VIP (sektor S rząd1-6, sektor T rząd 1-6, sektor S1 i T1): 179 zł (ulgowy), 320 zł (normalny)
Kanapa VIP (2os): 1000zł
Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.
