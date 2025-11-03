Boks
Bilety na mecz Legii z Concordią
Ruszyła sprzedaż biletów na ostatni w tym sezonie domowy mecz bokserskiej Legii w Polskiej Lidze Boksu. Spotkanie z Concordią Knurów odbędzie się w niedzielę, 9 listopada o godzinie 20:10 w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40.
Najtańsze wejściówki kosztują 30 złotych (ulgowe) oraz 50 zł (normalne), wejściówki rodzinne (2+1) kosztują 110 złotych, a rodzinne 2+2 - 130 zł. Bilety kupować można TUTAJ.
W dniu meczu ceny biletów wzrosną o 10 złotych.
Gorąco zachęcamy kibiców do wspierania legionistów kroczących po tytuł mistrza Polski.
