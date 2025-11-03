Rugby
Fotoreportaże ze Skry
Redakcja, źródło: Legionisci.com
W meczu 6. kolejki 1. ligi rugbiści Legii Warszawa wygrała z Arką Rumia 52-33. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania, które zostało rozegrane na warszawskiej Skrze.
Legia Warszawa 52-33 Arka Rumia - Woytek / 70 zdjęć
Legia Warszawa 52-33 Arka Rumia - Kamil Marciniak / 55 zdjęć
Legia Warszawa 52-33 Arka Rumia - Joanna Bydler / 47 zdjęć
