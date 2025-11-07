fot. Woytek / Legionisci.com
1/32 finału Pucharu Polski

źródło: Legionisci.com

W najbliższych dniach rozegrane zostaną mecze 1/32 finału Pucharu Polski. Legia Warszawa w niedzielę zmierzy się na wyjeździe z zespołem Słoneczny Stok II Białystok. 



 


1/32 finału:


Piątek, 07.11.

godz. 18:00 Górnik Sosnowiec - Piast Gliwice
godz. 20:00 GKS Dąbrówka - Widzew Łódź


Sobota, 08.11.

godz. 14:00 Wiara Lecha Poznań - FC Toruń
godz. 17:00 Górnik Polkowice - Sośnica Gliwice
godz. 17:00 AZS Wrocław - Ruch Chorzów Futsal
godz. 18:00 Jaguar Gdańsk - Jagiellonia Białystok
godz. 19:00 Bonito Helios II Białystok - Constract Lubawa
godz. 19:0 Futbol-5 Legnica - Gwiazda Ruda Śląska
godz. 19:00 GLKS Wilkowice - Rekord Bielsko-Biała


Niedziela, 09.11.

godz. 12:00 Żubry Lublin - AZS UEK Kraków
godz. 13:30 I Love This Game Przeworsk - Futsal Club Tarnów
godz. 15:00 SAF Szczecin - Futsal Leszno
godz. 15:00 LZS Bojano - Futsal Szczecin
godz. 16:00 Hetman Gniew - AZS UG Gdańsk
godz. 16:00 KS Gniezno - TAF Toruń
godz. 16:00 Red Devils Chojnice - Futsal Świecie
godz. 17:00 Zalani Kętrzyn - Futbalo Białystok
godz. 17:00 A Seree Tee Krotoszyn - Red Dragons Pniewy
godz. 17:00 KKF Konin - We-Met Futsal Club Kamienica Królewska
godz. 17:00 Futsal Kościan - LSSS Team Lębork
godz. 17:00 Sośnica II Gliwice - Śląsk Wrocław
godz. 18:00 Słoneczny Stok II Białystok - Legia Warszawa
godz. 18:00 GKS Tychy - AZS UŚ Katowice
godz. 18:00 Heiro Rzeszów - Eurobus Przemyśl
godz. 18:30 Migrond Ostrowsko - Caffaro Futsal Kazimierza Wielka
godz. 19:00 LKS Różyca - AZS UW Wilanów
godz. 19:00 Roluś Kluczbork - Polonia Bielany Wrocławskie
godz. 19:00 BSF Busko-Zdrój - BSF Bochnia
godz. 19:00 Okocimski KS Brzesko - Tompawex Obice


Poniedziałek, 10.11.

godz. 19:00 ORel Przasnysz - Bonito Helios Białystok
godz. 19:00 Futsal Brzeg - Dreman Opole Komprachcice 




tagi:
