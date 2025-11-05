Legia gra z Futsalem Leszno (transmisja)
Redakcja, źródło: Legionisci.com
O godzinie 20 futsaliści Legii Warszawa rozegrają ligowe spotkanie z Futsalem Leszno. Zapraszamy na transmisję:
Legia: 16. Tomasz Warszawski, 14. Hugo Alves, 20. Władysław Tkaczenko, 23. Luca Priori, 25. Jarosław Żmijewskij
rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 7. Piotr Makowski, 9. Eric Sylla, 10. Rui Pinto, 13. Mykyta Możejko, 21. Oskar Szczepański, 22. Henri Alamikkotervo
