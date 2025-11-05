fot. Mishka / Legionisci.com
Liga Konferencji

Kadra Legii na mecz z NK Celje

Woytek, źródło: Legionisci.com, Legia Warszawa

W środę o godz. 10:30 Legia Warszawa wyruszy do Słowenii na trzeci mecz fazy ligowej Ligi Konferencji. "Wojskowi" zmierzą się z NK Celje. Trener Inaki Astiz zabrał na pokład 23 zawodników. 



 


‌‌‌‌W kadrze nie znaleźli się Patryk Kun, Henrique Arreiol i Claude Goncalves, którzy nie zostali zgłoszeni do tej fazy rozgrywek oraz kontuzjowani Jean-Pierre Nsame i Arkadiusz Reca, a także narzekający na drobne problemy Noah Weissshaupt.


O godz. 19 legioniści będą trenowali na Stadionie Z'dežele, wcześniej odbędzie się konferencja prasowa Inakiego Astiza.


Kadra Legii na mecz z NK Celje


Bramkarze: (3)
27. Gabriel Kobylak (23 l.)
1. Kacper Tobiasz (22 l.)
50. Wojciech Banasik (19 l.) *

Obrońcy: (8)
4. Marco Burch (25 l.)
55. Artur Jędrzejczyk (38 l.)
3. Steve Kapuadi (27 l.)
12. Radovan Pankov (30 l.)
91. Kamil Piątkowski (25 l.)
30. Petar Stojanović (30 l.)
19. Ruben Vinagre (26 l.)
7. Paweł Wszołek (33 l.)

Pomocnicy: (9)
8. Rafał Augustyniak (32 l.)
21. Wahan Biczachczjan (26 l.)
11. Kacper Chodyna (26 l.)
22. Juergen Elitim (26 l.)
67. Bartosz Kapustka (28 l.)
44. Damian Szymański (30 l.)
82. Kacper Urbański (20 l.)
53. Wojciech Urbański (20 l.) *
20. Jakub Żewłakow (18 l.) *

Napastnicy: (3)
14. Antonio Colak (32 l.)
26. Mileta Rajović (26 l.)
77. Ermal Krasniqi (27 l.)

* - Lista B




